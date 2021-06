Nuevas medidas en Etapa Roja y habilitación extraordinaria para el domingo

El gobernador Raúl Jalil decidió formalizar nuevas habilitaciones en el marco de la Etapa Roja de Convivencia tras haber analizado el cuadro epidemiológico general con el equipo de especialistas del COE Catamarca.



“Observamos resultados que en principio son alentadores, pero debemos ser cautos para tomar decisiones que no impacten en forma negativa en el sistema de salud, que ha estado bajo un duro estrés en el último mes y medio como consecuencia de una suba desmedida de la curva de contagios. Vamos a avanzar de a poco, siempre con la mirada puesta en los resultados generales de COVID19”, aseguró el gobernador Jalil.



En este momento, según detallaron desde el COE Catamarca, la cantidad de contagios diarios muestra un descenso con respecto a semanas epidemiológicas previas, aunque el porcentaje de internación y requerimiento de las prestaciones de media y alta complejidad del sistema de salud sigue siendo muy elevado.



Es por esta razón que las recomendaciones se centran solamente en habilitaciones puntuales y ampliaciones de horarios para el sector comercial, aunque con fuertes controles en calle e inspecciones para sostener los protocolos de atención y prevención que ya dieron resultados previamente.



“Tenemos que seguir la lógica que han aplicado todas las comunidades que tuvieron brotes de COVID19 con picos muy elevados de contagios. El objetivo siempre fijo es no saturar la atención que brinda el sistema de salud a través de su recurso humano y material. La lógica indica que al haber un incremento desmedido de casos, se debe restringir tanto como se pueda hasta estabilizar la situación, y luego pasar a reaperturas parciales y progresivas”, explicaron los especialistas del COE Catamarca.





Nuevas medidas



Como primera medida, desde el próximo lunes 21 se extenderá el horario permitido de circulación hasta las 21 hs.. De esta manera, el horario de estricta prohibición para la circulación general en todo el territorio de la provincia será de 21 a 6 hs. Para sostener esta medida, las autoridades de seguridad anticiparon el refuerzo de controles en calle y puestos camineros.



Además, por tratarse de una fecha particularmente especial, el gobernador Raúl Jalil tomó la decisión de habilitar en forma extraordinaria las reuniones familiares para núcleos familiares con vínculo directo hasta 10 personas.



“Quiero enfatizar esto: así como hubo gente que cometió serias infracciones a las restricciones, también hubo muchas catamarqueñas y catamarqueños que hicieron un enorme esfuerzo para cuidarse respetando el confinamiento. Es por esta razón que por este domingo vamos a permitir reuniones sociales, pero subrayando lo más importante: en lo posible tienen que ser reuniones al aire libre, y si no se puede, mantener permanentemente una ventilación cruzada constante y usando doble barbijo en todo momento. Esta es una celebración para los padres, y muchos de ellos son personas grandes que, incluso habiendo recibido la vacuna, siguen estando expuestos a potenciales contagios. Entonces, a ellos tienen que cuidarlos con todas las medidas posibles”, aseguró el gobernador Jalil.





Gastronómicos y Administración Pública



Por otro lado, desde el ministerio de Industria, Comercio y Empleo se confirmó que desde el próximo lunes el rubro gastronómico podrá abrir sus puertas hasta las 20.30 horas como horario límite, priorizando toda la actividad en espacios al aire libre y con un aforo máximo del 30% en espacios cerrados, de lunes a viernes.



El comercio en general, por su parte, permanecerá con horario corrido hasta las 19 horas de lunes a viernes.



Finalmente, se confirmó que la Administración Pública Provincial volverá a las oficinas desde el próximo lunes 21 de junio con el mínimo de personal necesario requerido por las autoridades superiores y solamente con un máximo de 25% del personal en espacios cerrados, respetando los protocolos de rigor.

Esta decisión se toma en vista de la necesidad de reanudar todos los plazos administrativos que se habían suspendido con el inicio de las restricciones generales. Las personas no convocadas por las autoridades superiores deberán prestar servicio en modalidad home office.