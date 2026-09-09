Oficializan a "Encuentro Catamarca", el partido de Fernando Jalil

El escenario político de Catamarca de cara a las elecciones de 2027 comienza a mostrar nuevas estructuras partidarias y movimientos internos. En la mañana de hoy, trascendió la oficialización de "Encuentro Catamarca" como partido dentro del distrito provincial, un espacio encabezado por el actual presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Fernando Jalil.

La agrupación logró cumplir con los requisitos administrativos y legales establecidos por la Junta Electoral, lo que permitió consolidar su personería jurídica y formalizar su actuación dentro del territorio provincial. De esta manera, el sector que responde a la conducción de Jalil cuenta ahora con una estructura partidaria reconocida oficialmente.

La oficialización constituye un paso concreto en el proceso de conformación del espacio político y abre una nueva etapa para la agrupación, que comienza a trabajar sobre una estructura propia con vistas al escenario electoral que se avecina.

A falta de tan solo unos meses para el comienzo del año electoral, los distintos espacios políticos empiezan a mover sus fichas en función de las candidaturas y de sus estrategias de construcción territorial. En ese contexto se inscribe la conformación formal de "Encuentro Catamarca".

Personería jurídica y actuación provincial

El reconocimiento oficial establece a Encuentro Catamarca como partido de distrito provincial, luego de que la agrupación cumplimentara las exigencias requeridas ante la Justicia Electoral.

El cumplimiento de estas condiciones administrativas y legales permitió que el espacio encabezado por Fernando Jalil dejara atrás la instancia de conformación y avanzara hacia una estructura partidaria con reconocimiento formal.

La nueva fuerza queda así posicionada dentro del mapa político provincial, con la posibilidad de desarrollar su actividad partidaria en todo el territorio de Catamarca.

Este reconocimiento representa, de acuerdo con la información suministrada, el punto de partida para una etapa centrada en el desarrollo de la organización interna y en la preparación del espacio para intervenir directamente en el escenario político local.

El armado de cara a 2027

La oficialización de "Encuentro Catamarca" se produce en un momento en el que los distintos sectores políticos de la provincia comienzan a delinear sus estructuras con la mirada puesta en las elecciones de 2027. En ese marco, la obtención de la personería jurídica permite al sector de Fernando Jalil avanzar con una estructura partidaria propia y formalizada. El paso administrativo y legal ya fue cumplido, por lo que ahora el foco está puesto en la consolidación de la organización política.

Desde la conducción del espacio se trabaja en la definición y consolidación de las autoridades de la mesa directiva, uno de los aspectos vinculados con la conformación de la nueva estructura partidaria.

A este proceso se suma el objetivo de avanzar con el despliegue territorial, una instancia que permitirá desarrollar la presencia de "Encuentro Catamarca" dentro del territorio provincial.

La construcción de esta estructura se da, además, cuando resta un período de tiempo limitado para el inicio del año electoral, por lo que los espacios políticos comienzan a definir sus herramientas de participación y sus posibles estrategias.