Para Ginés González García lo que dijo Cristina Kirchner sobre los ministros fue un estímulo peronista

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró que los dichos de la vicepresidente Cristina Kirchner sobre los ministros fueron un “estímulo peronista” para hacer “lo que hay que hacer y un poco más cada día”. La expresidenta había indicado que “los ministros que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo”.

“Lo que dijo la expresidenta y actual presidenta del Senado es verdad, me parece el abc de cualquier peronista, que tenemos que hacer todo y un poco más cada día, sobre todo en un momento tan difícil como el que vive el país”, afirmó el titular de la cartera de Salud.

En Solo una vuelta más, por TN, González García advirtió que en este marco “si uno tiene el honor de ser ministro, mayor todavía la responsabilidad” que debe asumir. “Lo tomé como un estímulo peronista a que hagamos todo lo que tenemos que hacer y un poco más cada día”, completó.

Sputnik V

En otro momento de la entrevista, el ministro se refirió a los avances en las negociaciones con los laboratorios fabricantes de las vacunas contra el coronavirus y ratificó que el contrato para la provisión de Sputnik V “estipula 300.000 dosis en diciembre, cinco millones en enero y 14,7 millones en febrero”, lo que “implica vacunación a 10 millones de personas”.

También cuestionó que “se mal usó” en la Argentina la restricción de la vacuna para personas de mayor edad, diciendo “que no iban a ser vacunados los mayores de 60? con la Sputnik V, cuando, al igual que con el resto de los laboratorios, se “fueron autorizando por grupos etarios gradualmente”.

“Todas las vacunas se hacen habitualmente de 18 a 60 años. Siempre se empieza con los que tienen menos riesgo potencial, los más sanos y después se van ampliando los grupos. Ninguna vacuna está autorizada para menores de 18 año o embarazadas. Las otras fueron autorizando por grupos etarios gradualmente y esto es lo que pasó con la rusa”, afirmó.

También aseguró que en el Gobierno no fueron una sorpresa los dichos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la imposibilidad de aplicarse a mayor de 60 años en esta etapa, porque ya sabían “que faltaba que lo firmara el Ministerio de Salud de Rusia”. “Se mal usó acá, como que no iban a ser vacunados los mayores de 60, que nunca fue así, al contrario, es uno de los grupos prioritarios de la población”, enfatizó.

“Estoy convencido que va a llegar, tenemos la logística preparada, los aviones que van, lo que nos falta es completar alguna información que la estamos buscando” y que “hace ya más de dos meses que la vienen enviando”, completó.

Negociaciones con Pfizer

Respecto de las negociaciones par la vacuna de Pfizer, acuerdo que aún no está cerrado, por “condiciones un poco inaceptables”, según sus propias apreciaciones, el ministro reconoció que hay cuestionamientos del laboratorio sobre una cláusula argentina y confirmó que la traba, desde el punto de vista jurídico, “es un agregado que hubo al proyecto oficial y eso es lo que para los abogados estadounidenses impide la firma”.

“La negociación está a pleno ritmo. Estamos buscándolo, no le encontramos la vuelta, hay que cambiar la ley. Después del esfuerzo que hicimos nosotros, que le abrimos la puerta, que le pusimos el estudio más grande del mundo, que le abrimos la puerta del Hospital Militar, fue el primero que negociamos. Estoy un poco frustrado y un poco molesto, pero no me puedo poner a opinar sobre lo que dicen abogados de otros países”, sostuvo.

No obstante, aseguró que tiene “confianza en que esta semana se va a tratar de resolver de las dos partes”. “Si no lo resolvemos vamos a salir a explicar. Si sale bien lo explicaremos junto a la gente de Pfizer y si no sale bien lo explicaremos junto a la gente de Pfizer”, garantizó.

También calificó como una “locura” lo que “están diciendo por ahí algunos miembros de la oposición, que no saben hacer campaña si no es agrediendo y diciendo macanas”. “Cuando uno no tiene programa, no tiene propuesta decir semejante infundio de alguien (sobre las sospechas de corrupción) en un país que está en vilo”.

De esta manera, el ministro se refirió a las críticas sobre la falta de acuerdo con el laboratorio Pfizer por parte del diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo, que planteó dudas respecto a los motivos por los que aún no se firmó el contrato: “Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas y cosas de ese tipo”.

En cuanto a la cadena de frío que necesita la vacuna Pfizer, el ministro garantizó que “la logística está” y anticipó que ya se terminó de “hacer la programación con todas las provincias” lo que permitió haber “ganado mucho tiempo”.

La “guerra” por las vacunas

González García reconoció a los largo de su participación en el programa que “lo que está pasando en todo el mundo es que no hay vacunas, no hay producción”. Todos los países están haciendo “gradualismo” en un “signo de esperanza a la población, porque “magnitud, escala y volumen no hay todavía”.

“Hubo mucha incertidumbre en todo momento con todas las negociaciones que han sido siempre muy difíciles, mucho más cuando se descubrió que los fabricantes no podrían producir la vacuna para todos en este año. Se agudizó ese tema porque el 54% de las vacunas a producir en 2021 lo acopiaron países que tienen sólo el 13% de la población. Hay países que tienen tres y cuatro veces más las vacunas que las necesarias a lo que es su población”, explicó.

Y sostuvo que “va a ser una guerra dura, como fue a de los respiradores y la de las máscaras cuando se robaban los aviones y había saqueos dentro de los países”.

En ese contexto, el titular de la cartera de Salud destacó que la Argentina buscó asegurar “distintas fuentes” porque no se sabía “cuál iba a salir bien y cuál iba a salir primera”. “No vamos a liberar la vacuna hasta que no esté aprobada por ANMAT”, garantizó el ministro y agregó que “no va a ser aplicada si no tiene una autorización de emergencia”, aunque anticipó que “va a ser muy rápido”, porque no van “a dejar de trabajar porque sea feriado o festivo”.

En el caso de AstraZeneca y de Pfizer confirmó que “vienen presentando información antes de Sputnik”, pero estimó que “las tres están muy cerca de tener todas las condiciones para ser aprobadas de emergencia”, porque “no hay ninguna vacuna en ningún lugar del mundo que tenga aprobación definitiva o registro”.