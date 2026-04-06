Paritaria en F.M.E: ATE denuncia aumentos para funcionarios y crece la tensión

La reunión paritaria entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Fray Mamerto Esquiú y el Ejecutivo municipal concluyó sin acuerdo, un desenlace que profundizó el malestar entre los trabajadores y volvió a tensar la relación entre el gremio y la administración local.

El encuentro, que tenía como eje central la discusión salarial, terminó sin una respuesta favorable a los reclamos del personal, según informó el sindicato. La falta de consenso no solo dejó pendiente la definición sobre los ingresos de los empleados municipales, sino que además abrió una nueva etapa de incertidumbre en torno a las próximas acciones gremiales.

Desde ATE hicieron pública su preocupación por el resultado de la negociación y remarcaron que la ausencia de avances impacta de lleno en las expectativas de los trabajadores, que aguardaban una definición sobre sus haberes.

La denuncia por una "doble vara"

Tras el cierre sin acuerdo, el gremio elevó el tono de sus cuestionamientos al denunciar lo que calificó como una "doble vara" por parte del Ejecutivo municipal.

Según la exposición pública realizada por la organización sindical, mientras no se ofrecen respuestas urgentes a los reclamos salariales del personal, los funcionarios ya perciben aumentos desde los meses de febrero y marzo.

Ese contraste fue presentado por ATE como el núcleo del conflicto actual, al entender que existe un tratamiento desigual entre la situación de quienes integran la planta laboral y la de los funcionarios. Los puntos centrales señalados por el gremio sostienen que en vissta de esto, la paritaria finalizó sin acuerdo y que por lo tanto van a persistir los reclamos salariales del personal.

La denuncia pública instaló así un nuevo foco de tensión, al colocar en el centro del debate la diferencia entre la falta de respuestas a los trabajadores y la mejora ya aplicada a los cargos jerárquicos.

Malestar creciente

La falta de acuerdo en la mesa paritaria generó un fuerte malestar entre los trabajadores municipales, que ven cómo la negociación permanece abierta sin definiciones concretas.

Desde la óptica gremial, el conflicto no se limita al resultado puntual de una reunión, sino que expresa un descontento más profundo por la ausencia de soluciones inmediatas frente al reclamo por recomposición salarial.

La mención a los aumentos ya percibidos por funcionarios desde febrero y marzo reforzó ese clima de incomodidad, al ser interpretado por el sindicato como una señal de prioridades diferentes dentro de la administración. En ese escenario, el conflicto salarial en Fray Mamerto Esquiú ingresó en una etapa de mayor sensibilidad, con el gremio decidido a sostener la presión pública y sindical.

ATE ratifica la continuidad del reclamo

Lejos de dar por cerrada la discusión, la Asociación de Trabajadores del Estado ratificó su decisión de continuar la lucha por un salario digno.

La definición del gremio marca la continuidad del conflicto después de una negociación fallida y deja abierta la posibilidad de una escalada en los próximos días.

En ese sentido, ATE no descartó profundizar las medidas de fuerza, una advertencia que agrega un componente de mayor tensión al vínculo con el Ejecutivo municipal.

La falta de acuerdo paritario, la denuncia por aumentos ya otorgados a funcionarios y la advertencia sobre una posible intensificación de las protestas configuran un escenario abierto en el municipio, donde el conflicto salarial se mantiene como eje central de la agenda laboral.