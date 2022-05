Patricia Bullrich no quiere una coalición como Larreta: La coalición que necesitamos en Argentina es con la sociedad"

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue una de las exponentes en el marco del AmCham Summit 2022, el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Allí, esta mañana aseguró tener condiciones para ser Presidenta de la Nación y habló de su proyección de dolarización para la economía nacional. También se diferenció de Horacio Rodríguez Larreta cuando habló de “actitud, aptitud y valentía” y no compartió la mirada del jefe de Gobierno porteño sobre un posible gobierno de coalición en el frente opositor para las próximas elecciones.

“Tengo condiciones para ser Presidenta. Tengo la personalidad que hace falta para la Argentina”, aseguró la titular del PRO en la mañana de este martes en un mano a mano con el periodista y conductor Alejandro Fantino, quien la consultó por el posible rumbo de dolarización en la economía nacional. “Hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda. La dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero”, aseguró Bullrich.

Al referirse al rumbo a seguir en ese plano en caso de ser la próxima Presidenta del país, la ex Ministra nacional señaló: “Arranco con un bimonetarismo: el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay”. “Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país”, aseguró sobre un plan económico que ya supo mencionar con antelación el diputado nacional libertario Javier Milei.

“Utilizar y hacer transacciones, hacer contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país bajando al déficit a cero y con eso vas a bajar la inflación”, detalló en su argumentación la presidenta del PRO. “El peso no tiene valor per se, el peso tiene valor en la medida que vos tengas un déficit cero y logres que la economía argentina esté equilibrada. Cuando equilibres la macroeconomía y logres que la micro tanga mucho menos regulaciones y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante”, insistió.

La entrevista se realizó en el marco de un evento que busca plantear alternativas y debates sobre el desarrollo del país, Bullrich planteó que no está de acuerdo con un gobierno de coalición como el que planteó recientemente el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta. “La coalición que necesitamos en Argentina es con la sociedad y con todos los actores, sean públicos y privados, sean sindicatos, sean empresas, sean partidos políticos que quieran el cambio”, señaló.

¿Te pidieron bajar un cambio con Rodríguez Larreta en la discusión pública?, preguntó el conductor. “Por ahí le pidieron a él”, respondió. “Estamos debatiendo ideas y no hay nada mejor que debatir ideas. Luego, tiene que elegir la sociedad. Elegirá la sociedad”, enfatizó en relación a las aspiraciones de ser candidatos a Presidente dentro del espacio de Juntos por el Cambios que ambos comparten.

“No creo tener una idea de país diferente (a la de Rodriguez Larreta). El próximo gobierno va a tener más que ver con la aptitud y la actitud, y la personalidad de cambio que con las ideas en abstracto. En esas ideas coincidimos todos. La personalidad y valentía que hay que ponerle al cambio es una característica que no todos tienen. Es una característica que la Argentina de este momento histórico lo necesita”.

“No acepto presiones de nadie. Acepto diálogos. pero presiones no. El que acepte presiones que se corra. En la Argentina que se viene, el que acepta presiones no va a poder gobernar”, completó luego sobre posibles declaraciones que lleguen por parte de Elisa Carrio.

Horas antes que Bullrich, y apenas minutos después de presentar el plan Empleo Joven junto al senador Martín Lousteau -y varios funcionarios de su gabinete-, el jefe de Gobierno porteño también asistió al encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) para dar un discurso en tono presidencialista, en el cual destacó la necesidad de “hacer las cosas diferentes” para que haya un cambio en la Argentina.