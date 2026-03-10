Milei abre la "Argentina Week" en Nueva York acompañado de gobernadores aliados

El presidente Javier Milei inaugurará este martes la "Argentina Week 2026" en Nueva York, un evento que reúne a inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales y funcionarios argentinos con el objetivo de promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía nacional.

El encuentro se convirtió en uno de los principales espacios de promoción económica internacional de la gestión libertaria, y funcionará como una plataforma para presentar el potencial productivo del país ante el sistema financiero global. La iniciativa es organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales, y busca consolidar una narrativa de apertura a los mercados y atracción de capitales extranjeros.

En este marco, el Gobierno nacional pretende mostrar avances de su programa económico y destacar las oportunidades que ofrece la Argentina en sectores considerados estratégicos, con especial foco en el sector energético, aunque también se abordarán proyectos vinculados a infraestructura, tecnología y finanzas.

La agenda presidencial en Nueva York

La actividad central del mandatario será la apertura formal de la "Argentina Week", un evento que se desarrolla en Nueva York hasta el 12 de marzo y que convoca a más de 300 líderes empresariales internacionales, entre ejecutivos de multinacionales y representantes de fondos de inversión.

El objetivo del encuentro es presentar el potencial exportador del país y promover proyectos en áreas clave para el desarrollo económico. Entre los sectores que el Gobierno buscará posicionar ante los inversores se encuentran:

Energía

Infraestructura

Tecnología

Finanzas

La delegación oficial que acompaña al Presidente incluye a varios funcionarios clave de la administración libertaria: Luis Caputo, ministro de Economía, Pablo Quirno, canciller, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Todos ellos expondrán ante los inversores internacionales sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por el Gobierno.

Antes de la apertura del evento, entre las 8:50 y las 9:50, Milei mantendrá un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan y uno de los ejecutivos más influyentes del sistema financiero global. El objetivo de esa reunión será fortalecer el vínculo con grandes bancos y fondos de inversión internacionales.

La visita del Presidente a Estados Unidos será breve. Tras la apertura del evento y las reuniones con referentes del sistema financiero, Milei viajará ese mismo martes a Santiago de Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Gobernadores aliados

Uno de los aspectos políticos más relevantes de la agenda será la presencia de gobernadores provinciales que acompañan la estrategia de promoción de inversiones.

Entre los mandatarios que viajaron a Estados Unidos junto al Presidente se encuentran: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Todos ellos son aliados parlamentarios de la gestión libertaria en el Congreso y participarán en el evento con agendas propias, orientadas a presentar proyectos productivos ante empresarios y fondos de inversión. Aunque Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) estaban entre los convocados, finalmente no viajaron a Estados Unidos.

La presencia de los gobernadores responde a que muchas de las inversiones que se buscan impulsar están vinculadas a recursos naturales administrados por las provincias, como:

Minería

Desarrollo energético

Agroindustria

En ese marco, los mandatarios tienen previstas reuniones con ejecutivos y empresarios internacionales para presentar iniciativas vinculadas a esos sectores y a la producción regional. Durante su participación en la agenda, el gobernador Rolando Figueroa planteó el potencial económico de la región patagónica.

"Hoy, más que nunca, la Patagonia tiene todo para convertirse en uno de los motores del desarrollo argentino: energía, grandes extensiones de tierra, uno de los mejores recursos eólicos del mundo, talento humano y un enorme potencial para generar trabajo y crecimiento. Nuestro desafío es claro: seguir generando las condiciones necesarias para que las inversiones lleguen, se desarrollen y se traduzcan en más producción, empleo y oportunidades para nuestra provincia", expresó.

Provincias en busca de financiamiento

Para varias provincias, el evento también representa una oportunidad para abrir nuevas vías de financiamiento y sumar socios estratégicos para proyectos productivos. Este escenario se da en un contexto de reducción de recursos fiscales provenientes de la Nación, lo que incrementa la necesidad de atraer capitales privados.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante febrero se registró una caída interanual en términos reales de los recursos transferidos a las provincias:

Recursos de Origen Nacional (RON): -4% interanual.

Coparticipación Federal de Impuestos (CF): -5,4%.

Además, el primer bimestre del año cerró con retrocesos más amplios:

RON: -5,5%.

CFI: -6,9%.

En ese contexto, varios gobernadores buscan diversificar las fuentes de financiamiento y promover inversiones vinculadas a los recursos naturales y al desarrollo productivo de sus territorios.

La participación en el evento también refleja una dinámica política consolidada en el último año, en la que varios mandatarios provinciales —aunque no forman parte del oficialismo nacional— mantienen un vínculo pragmático con la Casa Rosada y acompañaron iniciativas clave del Gobierno en el Congreso, entre ellas la reforma laboral.

Empresarios y el debate sobre el clima de negocios

La agenda de la "Argentina Week" también incluye paneles empresariales dedicados al análisis del clima de negocios en la Argentina. Uno de los encuentros destacados contará con la participación del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que presentará una actividad de cierre en la que ejecutivos del sector privado compartirán su visión sobre las oportunidades de inversión.

Del panel participarán:

Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro.

Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia.

Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica.

Según explicó Santiago Mignone, presidente de IDEA, el objetivo del panel es ofrecer una perspectiva desde el sector privado argentino. "Es una excelente oportunidad para mostrar a empresarios e inversores extranjeros una visión desde el sector privado argentino sobre cómo los cambios recientes están transformando la competitividad, la inversión y la toma de decisiones en la Argentina", señaló.

La exposición buscará analizar las oportunidades de inversión y el impacto de las reformas económicas, poniendo el foco en la competitividad, el marco regulatorio, el clima de negocios y las condiciones para invertir.

Una estrategia de promoción económica

Para la Casa Rosada, la "Argentina Week" funciona como una vidriera internacional para mostrar una agenda de desarrollo centrada en exportaciones, energía y recursos naturales.

El encuentro también busca exhibir un alineamiento entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado, con el objetivo de transmitir a los inversores internacionales una imagen de coordinación institucional en torno a la promoción de proyectos productivos y oportunidades de inversión en la Argentina.