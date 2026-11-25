En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre de 2026, organizaciones feministas, referentes sociales y trabajadores llevan adelante una movilización frente a la Legislatura de Catamarca para reclamar la exoneración inmediata de un empleado de la Cámara de Diputados que cuenta con una condena firme por abuso sexual y la restitución laboral de la mujer que lo denunció.

La protesta fue convocada para las 11:00, en coincidencia con la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo. La manifestación buscó visibilizar una situación que continúa generando reclamos dentro del ámbito institucional: mientras el trabajador condenado permanece desempeñándose en la Cámara de Diputados, la víctima debió abandonar su puesto laboral después de atravesar situaciones que, según su denuncia, estuvieron relacionadas con la revictimización institucional y el incumplimiento de las medidas de restricción hacia el agresor.

El reclamo tiene como protagonista a Celeste, quien exige que se concrete la expulsión de Agustín Godoy, condenado mediante un juicio abreviado por dos hechos de abuso sexual simple cometidos contra una compañera de trabajo.

La mujer también solicita que se le restituya el empleo que perdió y que se adopten medidas concretas para impedir que otras trabajadoras atraviesen situaciones similares dentro de los organismos públicos.

La convocatoria se inscribe en una jornada internacional de lucha contra las distintas formas de violencia hacia las mujeres, pero en este caso tiene un objetivo específico: reclamar respuestas institucionales frente a un episodio de violencia sexual ocurrido dentro de la propia estructura legislativa y cuyas consecuencias laborales, de acuerdo con lo denunciado, continúan afectando a la víctima.

Laura García Vizcarra y la denuncia sobre otros casos

En el contexto de la jornada, La Unión habló con Laura García Vizcarra, referente del movimiento feminista, acerca de los reclamos impulsados durante el 25N. La denuncia pública también pone el foco en la existencia de dos casos de violencia contra mujeres dentro de la Legislatura, vinculados a legisladores y a trabajadores de legisladores.

Este señalamiento amplía el alcance de la discusión y coloca en el centro del debate las situaciones de violencia denunciadas dentro del ámbito legislativo, tanto en las relaciones institucionales como en los espacios laborales vinculados con representantes y sus equipos de trabajo.

El reclamo: exoneración, restitución laboral y protección

Uno de los principales puntos de la movilización es la exigencia de que la Cámara de Diputados concrete la exoneración de Agustín Godoy, quien recibió una condena judicial firme por los hechos denunciados.

Para Celeste, el conflicto no terminó con la resolución de la causa penal. Aunque existió un pronunciamiento judicial que estableció la responsabilidad del empleado, la situación dentro del ámbito laboral continuó siendo motivo de preocupación y reclamos.

La víctima sostiene que debió renunciar a principios de 2024, después de atravesar un proceso marcado por la revictimización institucional y por el incumplimiento de las medidas de restricción que debían limitar el acercamiento o la actuación del agresor en el espacio laboral. En ese contexto, su reclamo apunta a revertir las consecuencias que tuvo la situación sobre su vida laboral. La mujer considera necesario que se le restituya el puesto de trabajo y que la institución adopte medidas que garanticen condiciones adecuadas de resguardo para quienes desempeñan tareas en la Legislatura.

El petitorio presentado en el marco de la convocatoria incorpora tres demandas centrales:

Exoneración inmediata: que Agustín Godoy sea apartado definitivamente de la Cámara de Diputados.

Restitución laboral: que Celeste pueda recuperar el puesto de trabajo al que debió renunciar a principios de 2024.

Medidas de resguardo efectivo: que se implementen mecanismos de protección para las trabajadoras y se ponga fin a las situaciones de violencia institucional denunciadas en el ámbito público.

La exigencia no se limita, por lo tanto, a la situación administrativa del trabajador condenado. También plantea la necesidad de revisar las respuestas institucionales frente a una denuncia de violencia sexual y las consecuencias que enfrentó la mujer que la realizó.

Los hechos denunciados se remontan a noviembre de 2017

El caso tiene su origen en noviembre de 2017, cuando Celeste sufrió dos hechos de abuso sexual que atribuyó a Agustín Godoy, quien en ese momento trabajaba en la Cámara de Diputados de Catamarca.

Ambos compartían el ámbito laboral y, según la información proporcionada, Godoy había sido compañero y jefe de la mujer. Los episodios denunciados ocurrieron en ese contexto de relación laboral dentro de la institución legislativa. Posteriormente, en febrero de 2018, Celeste presentó la denuncia penal para que los hechos fueran investigados por la Justicia.

El proceso judicial concluyó con una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por dos hechos de abuso sexual simple. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que Godoy reconoció los hechos que se le imputaban.

La resolución adquirió carácter de condena firme y estableció una responsabilidad penal por los dos episodios denunciados por la trabajadora. Sin embargo, el desenlace judicial no significó el cierre del conflicto en el ámbito de la Cámara de Diputados. La situación laboral de ambos continuó siendo un punto central de las denuncias posteriores y constituye actualmente uno de los motivos de la movilización.

El regreso del condenado a sus funciones

Uno de los aspectos que Celeste señala como parte del problema es lo ocurrido después de la denuncia y durante el desarrollo del proceso institucional.

Según relató la víctima, inicialmente Agustín Godoy fue desafectado de las tareas que compartían dentro de la Cámara de Diputados. Esa decisión implicó una separación inicial de las funciones laborales que ambos desempeñaban. Sin embargo, posteriormente el trabajador regresó a desempeñarse como jefe, una situación que volvió a colocar en discusión las condiciones laborales de Celeste y las medidas adoptadas por la institución para garantizar su protección.

Este antecedente constituye uno de los puntos centrales del reclamo actual. La víctima sostiene que las respuestas institucionales no fueron suficientes para garantizar su resguardo y que las situaciones atravesadas terminaron llevándola a renunciar a principios de 2024.

De esta manera, mientras la causa penal concluyó con una condena firme, las consecuencias dentro del espacio de trabajo continuaron siendo motivo de controversia. La movilización del 25N busca precisamente que esa situación sea abordada por las autoridades legislativas y que se concrete tanto el apartamiento definitivo del empleado condenado como la restitución laboral de la denunciante.