La construcción del nuevo Hospital de la Villa de Antofagasta de la Sierra avanza a buen ritmo luego de su reactivación en agosto pasado, con financiamiento proveniente del fideicomiso minero. El proyecto constituye una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura sanitaria de la región puneña y mejorar las condiciones de atención y acceso a la salud para los habitantes de la comunidad.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil recorrió los trabajos que se desarrollan en el predio donde se levanta el futuro establecimiento. La obra alcanzó, al cierre de octubre, un avance superior al 29%, por encima del 26,91% que estaba previsto en el cronograma de ejecución.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 10 meses, está a cargo de ITALCA Constructora SRL y cuenta con una fecha estimada de finalización para el segundo semestre de 2027. La evolución registrada hasta octubre muestra que los trabajos superaron el porcentaje programado, mientras continúan distintas tareas vinculadas con la estructura, los cerramientos, las instalaciones y las terminaciones del edificio.

La reactivación de la obra con recursos del fideicomiso minero permitió retomar un proyecto destinado a ampliar y mejorar la capacidad de respuesta sanitaria en una localidad de la región puneña. La terminación del hospital busca garantizar una infraestructura adecuada para desarrollar diferentes prestaciones médicas y ofrecer mejores condiciones de atención a la población.

Los trabajos ejecutados y las tareas que continúan

En el avance de la construcción ya se completaron componentes importantes de la infraestructura. Entre ellos se encuentran las estructuras metálicas de la cochera, la cubierta del estacionamiento destinado al personal, el cerramiento perimetral y las bases de hormigón armado.

Estos trabajos forman parte de las etapas estructurales y de acondicionamiento del predio, necesarias para avanzar con los distintos sectores del establecimiento. Al mismo tiempo, las tareas continúan en diferentes frentes de obra, con trabajos interiores, exteriores y de instalaciones que permitirán completar progresivamente el edificio.

Entre las intervenciones que se encuentran en ejecución se destacan:

Revoques exteriores, para avanzar con las terminaciones de las superficies del edificio.

Tabiquería interior y cielorrasos, correspondientes a la distribución y acondicionamiento de los espacios internos.

Carpinterías, como parte de las terminaciones previstas.

Instalaciones eléctricas y sanitarias, necesarias para el funcionamiento de los distintos sectores.

Veredas y calles internas adoquinadas, destinadas a completar la circulación dentro del predio.

Tendido de cañerías para climatización, que forma parte de las instalaciones previstas para el nuevo establecimiento.

La continuidad de estas tareas permitirá avanzar desde los trabajos ya completados hacia la configuración definitiva de los espacios y servicios que tendrá el hospital. El desarrollo simultáneo de diferentes rubros responde a la necesidad de completar tanto la infraestructura general como las instalaciones específicas que requiere un centro sanitario.

Salud planifica el equipamiento y la Telemedicina

Mientras avanza la construcción, el Ministerio de Salud de la provincia trabaja en la planificación integral del nuevo hospital. El objetivo es que cada área cuente con el equipamiento y la tecnología necesarios para mejorar la calidad de atención que recibirá la comunidad.

En ese contexto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, visitó la obra junto a la directora de Asistencia Sanitaria, Pilar David Rojo, y el director del Área Programática, Erwin Reynoso.

Durante la recorrida, las autoridades evaluaron el avance de los trabajos y analizaron las modificaciones que serán necesarias para adecuar los espacios a las prestaciones previstas. La planificación contempla distintos aspectos vinculados con la puesta en funcionamiento del establecimiento, entre ellos el equipamiento, la instalación de gases medicinales y los recursos tecnológicos.

Uno de los puntos centrales de esta etapa es la implementación de TeleMedicina, una herramienta que el Ministerio de Salud ya comenzó a planificar para el nuevo centro sanitario. La incorporación de esta modalidad requiere prever los recursos tecnológicos necesarios y las condiciones para su funcionamiento dentro de la estructura hospitalaria.

La visita de las autoridades sanitarias permitió avanzar en la evaluación de esos requerimientos, de manera que las necesidades de cada área puedan ser consideradas durante el desarrollo de la obra. De esta forma, la planificación del hospital no se limita a la construcción del edificio, sino que también contempla los servicios, el equipamiento y la tecnología que deberán estar disponibles para su funcionamiento.

Una infraestructura de 1.355 metros cuadrados

El nuevo hospital tendrá una superficie cubierta de 1.355 metros cuadrados y estará organizado con accesos diferenciados para pacientes ambulatorios, emergencias y ambulancias. Esta distribución permitirá establecer ingresos específicos de acuerdo con las distintas necesidades de atención y circulación dentro del establecimiento.

El proyecto contempla consultorios y sectores destinados a la atención y el diagnóstico, además de espacios para internación y asistencia de urgencias. Entre las áreas previstas se encuentran:

Consultorios, destinados a la atención de pacientes ambulatorios.

Rayos X y ecografía, para la realización de estudios de diagnóstico por imágenes.

Laboratorio, como parte de los servicios de apoyo diagnóstico.

Habitaciones de internación, destinadas a los pacientes que requieran permanecer en el establecimiento.

Shock room, para la atención de situaciones de emergencia.

Espacios administrativos, de apoyo y servicios, necesarios para el funcionamiento integral del hospital.

La distribución de estos sectores busca reunir en un mismo establecimiento diferentes prestaciones sanitarias, desde la atención ambulatoria hasta los servicios de diagnóstico, internación y emergencias. A esa estructura se sumará la planificación de los recursos tecnológicos y la instalación de gases medicinales, aspectos que fueron abordados durante la visita de las autoridades del Ministerio de Salud.