Picante cruce en redes entre Puente y Ponferrada por una denuncia viral en Catamarca

El debate por la calidad del turismo en Catamarca volvió a escalar en las redes sociales con un picante cruce entre los diputados provinciales Tiago Puente y Natalia Ponferrada, en un episodio que tuvo como detonante la viralización del testimonio de una turista de Buenos Aires. La controversia se produjo luego de las últimas declaraciones de la diputada Natalia Ponferrada, quien había salido públicamente a defender la política turística de la provincia frente a los cuestionamientos formulados por su par Tiago Puente.

Lejos de apaciguarse, la discusión sumó un nuevo capítulo a partir de un video viral en el que una turista denunció una mala experiencia en el interior provincial, material que rápidamente se convirtió en un nuevo punto de fricción entre ambos referentes legislativos.

El episodio no solo reinstaló la discusión sobre la experiencia turística en el territorio provincial, sino que además trasladó el debate al terreno simbólico de las redes, donde las posiciones quedaron expuestas de manera directa.

El cruce de los diputados

El video de una turista y la reacción inmediata

El nuevo foco de tensión se originó en la publicación realizada por La Unión, espacio en el que se difundió la denuncia de la visitante proveniente de Buenos Aires. En ese mismo posteo, el diputado Tiago Puente decidió intervenir de manera pública y directa. En tono de chicana, arrobó a Natalia Ponferrada y lanzó una frase que sintetizó su posicionamiento frente al episodio: "la única verdad es la realidad".

La expresión funcionó como una réplica política inmediata al reciente respaldo que la legisladora oficialista había hecho de la política turística provincial, y utilizó el testimonio de la turista como elemento para reforzar sus cuestionamientos.

El gesto de Puente volvió a colocar la discusión en el centro de la escena, vinculando el caso puntual relatado en el video con el debate más amplio sobre la calidad de la oferta turística en Catamarca.

La respuesta de Ponferrada

La contestación de Natalia Ponferrada no tardó en llegar. Apenas unos minutos después de la publicación del mensaje de Puente, la diputada oficialista respondió también en el mismo espacio digital. En su réplica, la legisladora desmereció el testimonio de la denunciante como parámetro de análisis general y marcó distancia respecto del intento de extrapolar esa experiencia al conjunto de la actividad turística provincial.

Su respuesta fue contundente: "no podes medir por la opinión de una turista". Con esa frase, Ponferrada buscó relativizar el peso del video viral dentro de la discusión política y, al mismo tiempo, reafirmar su defensa de la gestión turística.

A continuación, invitó a Puente a observar los comentarios positivos que otros turistas realizan en redes sociales y en las páginas oficiales de la cartera de Turismo, planteando que la evaluación del sector debe contemplar una mirada más amplia que la experiencia puntual difundida en el video.

Redes sociales y disputa política

El intercambio dejó en evidencia cómo la discusión sobre el turismo provincial se desplaza cada vez más hacia el terreno de la percepción pública y la construcción de sentido en redes sociales.

Por un lado, el diputado Puente utilizó la denuncia viral como un elemento que, a su criterio, expresa una realidad concreta sobre el servicio o la experiencia en el interior provincial. Por el otro, Ponferrada sostuvo que una experiencia individual no puede convertirse en vara única para medir la política turística de toda la provincia, y contrapuso a ese relato las valoraciones favorables de otros visitantes.