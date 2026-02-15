Piden informes a la Justicia por delitos cometidos por menores en Catamarca

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto de reforma del régimen penal juvenil que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad, el diputado provincial Federico Lencina presentó un pedido de informes para conocer la realidad en Catamarca.

El requerimiento está dirigido a los juzgados 1 y 2 de Responsabilidad Juvenil de la provincia, a cargo de los jueces Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, respectivamente.

Entre los datos requeridos por el legislador se encuentran:

Total de causas ingresadas en los últimos años.

Tipo de delitos cometidos.

Rango etario de los menores involucrados.

Porcentaje de reincidencia.

Estado actual de los procesos judiciales.

Además, pidió detalles sobre las medidas dispuestas en el marco del proceso penal juvenil, como intervenciones socioeducativas o restricciones aplicadas.

La iniciativa que obtuvo media sanción forma parte de la agenda impulsada por el gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

En ese marco, el juez Morabito manifestó públicamente su rechazo al proyecto mediante una carta dirigida al Presidente, en la que cuestionó la reforma del régimen penal juvenil.

El pedido de informes busca dimensionar el impacto que podría tener la modificación legal en el ámbito provincial, en medio de un debate que genera posiciones encontradas tanto en el ámbito político como judicial.