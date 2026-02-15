La CGT advierte que "están dadas las condiciones" para un paro general contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) elevó el tono en la previa a la cumbre de su Consejo Directivo y advirtió que "están dadas las condiciones" para convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral, que cuenta con media sanción del Senado y que esta semana comenzará a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados.

Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central y titular del Sindicato del Vidrio, aseguró que existen "consensos colectivos" para avanzar hacia una huelga nacional. "Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional", afirmó en declaraciones radiales.

El dirigente sostuvo que la CGT no fue escuchada en sus planteos y anticipó que el Consejo Directivo definirá oficialmente la medida en su reunión. "Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento, para que sea una gran huelga contundente", señaló.

Mensaje directo a Diputados

En la antesala del debate legislativo, Jerónimo envió un mensaje directo a los diputados nacionales: "No puede avanzar tal como está. Los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto".

También cuestionó a los gobernadores y a los senadores que respaldaron la iniciativa en la Cámara alta, al considerar que priorizaron la aprobación del texto por encima de los reclamos sindicales.

Críticas al contenido del proyecto

Desde la CGT calificaron la reforma laboral como "una locura" y sostuvieron que "va en contra de los derechos de los trabajadores". Según el dirigente, el proyecto tiene "una redacción maliciosa" y responde a una "carga ideológica" que afectaría conquistas laborales históricas.

Jerónimo también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalar que el objetivo oficial sería modificar la estructura sindical y avanzar sobre derechos adquiridos.

Presión de otros gremios

La presión interna sobre la conducción cegetista también crece. Un grupo de sindicatos —entre ellos la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— impulsa una medida de fuerza con movilización al Congreso el día en que la reforma laboral se trate en Diputados.

Estos espacios integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y reclaman una respuesta contundente frente al avance del proyecto. El escenario sindical, así, suma tensión en una semana clave para el debate parlamentario.

La definición formal quedará en manos del Consejo Directivo de la CGT, pero el clima previo anticipa que la central obrera podría avanzar hacia una nueva huelga nacional si el proyecto no incorpora modificaciones sustanciales.