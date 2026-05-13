Precarizados protestan frente al municipio capitalino: "Cobramos $86 mil por mes"

Un grupo de trabajadores precarizados que desempeña tareas en el sector de La Gruta de la Virgen del Valle lleva adelante una protesta frente a la Municipalidad de la Capital para exigir mejoras laborales y una solución urgente a su situación contractual.

La manifestación visibilizó el reclamo de alrededor de cien personas que, según denunciaron, realizan tareas diarias de mantenimiento y acondicionamiento en el Santuario de La Gruta bajo condiciones que consideran insuficientes y precarias. Los trabajadores señalaron que actualmente perciben una suma de 86 mil pesos, sin contar con aportes previsionales ni cobertura de obra social, situación que aseguran se mantiene desde hace tiempo y que motivó reiterados reclamos ante las autoridades municipales.

El reclamo por estabilidad laboral

Durante la protesta, los trabajadores remarcaron que el principal pedido apunta a obtener estabilidad laboral y mejorar las condiciones en las que actualmente desarrollan sus tareas. Según explicaron, solicitan el pase urgente a becas o cooperativas como una medida que permita aliviar parcialmente la situación económica que atraviesan.

Los manifestantes sostienen que las tareas que realizan son permanentes y que la carga horaria se asemeja a la de un trabajador municipal de planta permanente, aunque sin acceder a los derechos laborales correspondientes.

El reclamo también apunta a obtener reconocimiento formal por las funciones que desempeñan diariamente en uno de los espacios religiosos y turísticos más emblemáticos de la Capital.

Trabajo de lunes a lunes en La Gruta

Los trabajadores precarizados indicaron que desarrollan tareas vinculadas al barrido y acondicionamiento de La Gruta de la Virgen del Valle de manera continua. Según expresaron, las labores se realizan:

De lunes a lunes.

Sin interrupción por feriados.

Con jornadas similares a las de empleados municipales permanentes.

Los manifestantes remarcaron que las exigencias laborales resultan elevadas en relación con la remuneración que reciben actualmente. En ese sentido, sostuvieron que la situación se vuelve todavía más compleja por la ausencia de aportes y cobertura social.

Reclamos reiterados y falta de respuestas

Los trabajadores señalaron que esta no es la primera vez que realizan una protesta para intentar visibilizar sus reclamos. De acuerdo con lo expresado durante la manifestación, anteriormente ya habían planteado la problemática sin obtener soluciones concretas.

Por esa razón, en esta oportunidad pidieron un diálogo directo con el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, a quien identifican como el responsable de las contrataciones bajo las actuales condiciones laborales. Los manifestantes consideran que la falta de respuestas profundizó el malestar dentro del grupo de trabajadores precarizados que se desempeña en La Gruta.

El pedido de mejoras salariales

Además de la estabilidad laboral, otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la situación salarial. Los trabajadores afirmaron que los ingresos actuales resultan insuficientes frente al contexto económico que atraviesan.

Según denunciaron, la suma de 86 mil pesos que perciben no alcanza para cubrir necesidades básicas y se encuentra muy por debajo de la carga laboral que desarrollan diariamente. En ese marco, insistieron en la necesidad de obtener mejoras salariales y condiciones laborales más acordes a las funciones que cumplen.

La situación expuesta durante la manifestación volvió a poner en agenda la problemática de los trabajadores precarizados dentro de distintos sectores vinculados a la administración municipal.