Precarizados reclaman a La Capital por una mejora salarial

Un grupo de trabajadores precarizados de la Municipalidad de la Capital inició este lunes una jornada de protesta frente al Palacio Municipal, en el marco de un reclamo que combina mejora salarial, reconocimiento laboral y el pedido de pase a cooperativa, una promesa que, según denunciaron, permanece incumplida desde hace casi tres años.

La manifestación fue encabezada por Damiel Maldonado, vocero del grupo, quien expuso con dureza la situación que atraviesan los trabajadores que cumplen tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

"Necesitamos una mejora porque no somos ni becados ni cooperativas", expresó Maldonado al sintetizar el malestar de los manifestantes, quienes decidieron salir a la calle para darle visibilidad a una problemática que, aseguran, se prolonga desde hace demasiado tiempo.

Tres años de espera

El núcleo del reclamo se apoya en una condición que, según relataron, fue planteada al momento de su incorporación. De acuerdo con lo expuesto por el vocero, los trabajadores comenzaron a prestar servicios en la comuna con el compromiso de que serían incorporados a una cooperativa.

Sin embargo, el tiempo transcurrió sin avances concretos. "Prestamos servicios hace tres años acá en la Municipalidad de la Capital con la condición que nos iban a pasar a una cooperativa; el tiempo pasó y ya estamos llegando a los tres años y no pasó nada", sentenció Maldonado.

La falta de definiciones terminó por detonar una protesta que ahora promete extenderse durante varios días.

Un ingreso de $86.200

Uno de los puntos más sensibles del reclamo está vinculado al nivel de ingresos que perciben actualmente. Según detalló Maldonado, el valor de ingreso es de $86.200, una suma que consideró absolutamente insuficiente frente al costo de vida actual.

La frase utilizada para graficar la situación fue contundente: "No alcanza ni para tres kilos de asado". Ese monto corresponde a una carga laboral de:

Cuatro horas diarias

De lunes a viernes

Tareas permanentes de mantenimiento

Servicios de limpieza urbana

La protesta pone en escena la tensión entre la relevancia de las tareas que realizan y la precariedad de la contraprestación económica.

Las tareas que sostienen en la Capital

A pesar del bajo ingreso denunciado, los trabajadores remarcaron que cumplen funciones clave para el sostenimiento de espacios públicos y sectores urbanos de alta circulación. Entre las labores que desarrollan se encuentran la limpieza en la zona de La Gruta, mantenimiento de calles de la Capital, conservación de espacios públicos y tareas de apoyo en higiene urbana.

La referencia al Santuarioa de La Gruta, uno de los sectores emblemáticos y de importante circulación dentro de la Capital, fue utilizada para destacar el carácter esencial del servicio que prestan.

Reuniones sin acuerdo

Maldonado también señaló que el grupo mantuvo encuentros con Germán Kraneviter, aunque hasta el momento esas conversaciones no derivaron en una solución concreta. Según explicó, no se logró ningún acuerdo salarial ni avances en el pedido de formalización a través del pase a cooperativa.

Ese escenario de negociación sin resultados fue el detonante de la medida iniciada este lunes frente al edificio municipal. Los manifestantes consideran que, después de tres años de trabajo, la situación requiere una respuesta inmediata.

Protesta durante toda la semana

La jornada de este lunes fue definida por los propios trabajadores como el inicio de una etapa de visibilización sostenida del reclamo. El grupo anticipó que la protesta se extenderá durante toda la semana, con el objetivo de mantener la presión hasta obtener una respuesta favorable.