Preocupación en el Gobierno por el fuerte aumento de casos en Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro

Desde hace días el foco principal depreocupación de las autoridades en torno a la pandemia no es solo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento en los números diarios de contagios de COVID-19 se debe también al incremento de positivos en provincias en las que, hasta hace poco, prácticamente no existía circulación comunitaria del virus.

Jujuy, Tierra del Fuego, y Río Negro son los distritos, de acuerdo con los números oficiales, que mantienen en alerta en estos momentos a la administración de Alberto Fernández. Son los que más escalaron en cuanto a la incidencia de casos, es decir, la cifra que marca cuántos positivos hay cada 100.000 habitantes.

Durante el informe epidemiológico emitido este sábado se dedicó especial atención al tema. "Trabajamos fuerte con el sistema de salud en Jujuy y Río Gallegos. Especialmente en la gestión de camas y control de la situación", señaló Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

En ese sentido, agregó que muchas provincias, además de las tres mencionadas "están teniendo brotes que empezaron a partir de la migración internay la circulación por conglomerados". Por eso apuntaron a mantener las medidas de prevención. "En cualquier momento puede haber una persona con coronavirus y si no están estas medidas las posibilidades de transmisión van a ser mucho más altas", advirtió Vizzoti.

Hasta ahora, el tercer lugar, después de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, lo ocupaba Chaco, ?desde el inicio de la pandemia en el país. Pero en las últimas semanas, la situación cambió. Jujuy ya suma más de tres mil casos positivos de COVID-19, Tierra del Fuego supera los 900, y en Santa Cruz, en la que la principal preocupación es la ciudad de Río Gallegos, se registran al menos 770.

La provincia norteña es de las que está más comprometida. Allí hay circulación comunitaria en las ciudades de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro.

El propio gobernador Gerardo Morales había reconocido el jueves que parte del sistema de salud estaba "colapsado" y solicitó asistencia de Nación. "No podemos solos, es decir no puede el sistema público solo, necesitamos el acompañamiento de las obras sociales, no todas están atendiendo o se han puesto al nivel de las circunstancias", dijo al encabezar una conferencia de prensa en la localidad Libertador General San Martín, en la que brindó el informe del Comité Operativo de Emergencias (COE).

En el caso de Santa Cruz, de las 499 personas que están cursando la infección, 439 están en Río Gallegos. La principal preocupación es que, según los registros oficiales, el 80% de las camas de terapia intensiva disponibles en la ciudad está ocupada.