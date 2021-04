Preocupación por supuesto brote de contagios de Covid-19 en la ex Alpargatas

Operarios alertaron por supuesto brote de contagios en la fábrica ex Alpargatas, perteneciente a la empresa Fibran Sur SA.

Según pudo saber diario La Unión, se habría registrado una serie de casos positivos de COVID-19 particularmente durante los últimos dos meses. Se desconoce si el hecho fue informado de manera fehaciente al Ejecutivo provincial.

No obstante, indicaron que ayer por la mañana asistió un equipo para desinfectar las instalaciones. La situación, sin embargo, no sería tan crítica como la de la ex NEBA.

Aparentemente, el turno más afectado por el ritmo y la cantidad de contagios sería el de la mañana. Mientras que uno de los últimos casos detectados de coronavirus se habría dado en el turno tarde.