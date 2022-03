Presentará el nuevo partido político integrado por dirigentes radicales, peronistas y ex PRO

Uno de los máximos ex referentes del PRO Catamarca, Capdevila Fernando confirmó que avanza el armado del nuevo espacio de partición política provincial y confirmó que en los próximos días se realizará la presentación en la Justicia Electoral bajo del partido bajo el nombre UNIDOS.

“Ya veníamos con el armado en el mes de enero hicimos una pausa por la vacaciones y la semana pasado retomamos las reuniones. Tenemos todo listo para presentar el partido ante la Justicia Electoral”, manifestó el dirigente del PRO.

En ese contexto, Capdevila señaló que aún están definiendo los nombres de quienes integrarán la Junta Promotora, mencionó que están avanzadas las conversaciones, y confirmó que formarán parte de la misma, reconocidos dirigentes radicales, peronistas y del PRO. Dijo además que tienen representación política en todo el interior provincial.

Además Capdevila aclaró que en él, no recaerá la presidencia del partido, y que solo pasará a cumplir un rol como cualquier otro miembro de este nuevo espacio político.

Están ultimando detalles respecto a las afiliaciones partidarias teniendo en cuenta que deberán alcanzar el piso mínimo de 1500 afiliados o adherentes que exige para que sean reconocidos como partido provincial y de esta manera poder competir en las próxima contienda electoral.

Aseguro que si bien el partido UNIDOS nació con una alternativa provincial, mantendrán contacto a nivel nacional con referente de Juntos por el Cambio, PRO y Cambiemos. Comentó que los referentes peronistas son dirigentes disidentes peronistas, que expresaron su postura de oposición al kirchnerismo, todos coincidimos que vamos a apoyar a nivel nacional alguna línea internada de Juntos por el Cambio.

En ese marco, Capdevila descartó una posible participación políticas del ex sanador nacional por Catamarca Oscar Castillo, del ex auditor nacional, Horacio Pernasetti y del ex diputado provincial Victor Luna. “Tengo entendido que son dirigentes radicales y que siguen dentro del radicalismo. Aclaro que somos un espacio muy abierto a diferencia de los otros partidos opositores locales, a nosotros no interesa que el partido sea abierto y que tenga buenos candidatos”, observó.

“Queremos tener un partido provincial para tener independencia, porque el PRO es un partido muy unitario donde hay que mirar a Buenos Aires y no se puede hacer nada con cierto federalismo. Cuando uno acerca propuestas al PRO Catamarca, le contesta no para ya consulto a Buenos Aires, y de esa manera no se puede trabajar”, sentenció.

Desafiliación

Por otra parte, Capdevila afirmó que ya no pertenece más al PRO, dijo que ya envió su desafiliación que está esperando que avance y se resuelva el trámite, reiteró que su decisión tiene que ver con que ya no comparte las ideas políticas de ese espacio político. “No comparto en absoluto que lo hacen los diputados del PRO Catamarca, entonces en absoluto podía seguir perteneciendo al espacio. Hace rato que no participó”, aseveró.