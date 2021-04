Productores frutícolas en contra de utilizar el río Andalgalá para la minería

Cooperativa frutícola del Oeste (productores de Andalgalá), dieron a conocer su postura respecto a la utilización que pretende hacer el Gobierno y la empresa minera del agua del río Andalgalá a través de una misiva.

La Cooperativa Frutícola del Oeste expresó su tristeza y preocupación por la sucesión de hechos de público conocimiento. "También deseamos manifestar que queremos vivir y trabajar en un ambiente sano y en una sociedad en calma, donde se respete el territorio y el resguardo de nuestros recursos naturales con especial énfasis en el agua, elemento fundamental para la vida, tanto para consumo humano, como para el desarrollo de la actividad agropecuaria", indicaron.

En este sentido, rechazaron la autorización "intempestiva e inconsulta" por parte del Gobierno Provincial al Plan de Exploración Avanzada del proyecto MARA.

"Es de público conocimiento que Andalgalá se encuentra en emergencia hídrica y todos los años sufrimos falta de agua en nuestros cultivos, motivo por lo cual no se otorgan nuevas concesiones, ni aumentos de horas de riego a los productores", sostuvieron.

Además, reclamaron por la compensación correspondiente a la producción de membrillo, tanto de esta campaña, como de la anterior. "Fue anunciada el mes de enero pero hasta ahora no se nos ha comunicado una fecha fehaciente de cobro. Cabe aclarar que la cooperativa no busca la percepción de subsidios, sino brega por los medios para poder transformar la fruta y devolver los fondos luego de la venta o comercializar la fruta de forma directa, sin intermediarios. A estos planteamientos se nos ha contestado que el gobierno no dispone de los fondos necesarios y que no les queda más remedio que otorgar subsidios siendo que en el vecino departamento de Tinogasta se los ha acompañado con lo necesario para darle valor agregado a su fruta y pagándole al productor un precio justo", acusaron.

Finalmente, solicitaron a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a "comprometerse con la paz social, garantizando un auténtico Estado de Derecho [...] Del mismo modo, instamos a los vecinos militantes del agua y la vida a volver a canalizar la protesta por las vías pacíficas, como lo han venido haciendo por tantos años, en busca de la verdad y la justicia".