Proveedores mineros protestan frente a la planta de proceso de Zijin-Liex en Fiambalá

Un grupo de proveedores mineros locales llevó adelante una manifestación frente a la planta de proceso de Zijin-Liex en Fiambalá, en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de compromisos vinculados al desarrollo del Proyecto Tres Quebradas.

La protesta se concentra en las inmediaciones de la instalación minera que forma parte de este emprendimiento, donde los manifestantes expusieron una serie de reclamos dirigidos a la empresa responsable del proyecto. El eje central de la protesta gira en torno a lo que consideran promesas incumplidas por parte de la compañía, especialmente aquellas relacionadas con la generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento del entramado económico local.

Los proveedores que participan de la manifestación, todos integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta y Fiambalá, plantearon que la empresa debe cumplir con los compromisos asumidos previamente, particularmente en lo que respecta a la incorporación de trabajadores de la región y a la contratación de empresas de la región.

El Proyecto Tres Quebradas en el centro del conflicto

El Proyecto Tres Quebradas, actualmente bajo la órbita de la compañía Zijin-Liex, constituye el eje alrededor del cual se desarrolla el conflicto planteado por los proveedores. Según expresaron los manifestantes, el emprendimiento representa una oportunidad económica significativa para la región, pero consideran que los beneficios prometidos aún no se reflejan de manera concreta en la comunidad local.

Los proveedores sostienen que el desarrollo del proyecto debería traducirse en mayor participación de empresas locales en la cadena de servicios, así como en la creación de fuentes laborales para los habitantes de la zona.

En ese sentido, los reclamos presentados se centran en dos aspectos fundamentales:

La generación de mayores fuentes de trabajo para la gente local.

La contratación de proveedores radicados en la zona.

Para quienes se manifestaron frente a la planta, estos puntos forman parte de compromisos que, según indicaron, fueron planteados por la empresa en el marco del desarrollo del proyecto.

Reclamos vinculados al desarrollo local

Los proveedores que impulsan la protesta sostienen que el crecimiento de un proyecto minero de gran escala debería ir acompañado de oportunidades concretas para el desarrollo económico local. Bajo esa premisa, los manifestantes reclaman que la compañía garantice una participación efectiva de las empresas y trabajadores de la región en las actividades vinculadas al emprendimiento.

En este contexto, los reclamos incluyen el cumplimiento de lo prometido por la compañía, mayor generación de fuentes de trabajo para habitantes de la zona y compra de bienes y contratación de servicios a proveedores locales.

Según señalaron los manifestantes, estas demandas buscan que el impacto del proyecto no se limite únicamente a la operación minera, sino que también se traduzca en beneficios concretos para la comunidad y para el tejido productivo local.

Una medida que continuará hasta obtener respuestas

Durante la manifestación, los proveedores anticiparon que no desistirán de la medida de protesta hasta que se produzca una respuesta que consideren satisfactoria por parte de la empresa. Los organizadores del reclamo sostuvieron que la continuidad de la protesta dependerá de la posibilidad de alcanzar una solución concreta y creíble frente a los planteos presentados.

Esta postura refleja la determinación de los manifestantes de mantener visible el reclamo hasta que existan definiciones claras en torno a los compromisos que, según afirman, fueron asumidos por la compañía vinculada al Proyecto Tres Quebradas.