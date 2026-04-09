Proyecto Sofía Gold: el Gobierno no lo habilita por razones ambientales y sociales

El Gobierno de Catamarca resolvió no autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, emplazado en el departamento Santa María, en una definición que cierra, al menos en el escenario actual, cualquier posibilidad de ejecución de la iniciativa.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero. La decisión también fue comunicada al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno, instancia en la que se informaron los fundamentos técnicos, ambientales y sociales que derivaron en la resolución adoptada.

Pese a que el emprendimiento cuenta con una concesión minera vigente, las autoridades remarcaron que ello no representa una habilitación automática para comenzar actividades dentro del área concedida.

Los factores que definieron el rechazo

Según lo informado oficialmente, el análisis realizado sobre la zona permitió identificar una serie de elementos considerados determinantes para no avanzar con la autorización. Entre los factores centrales se señalaron la alta sensibilidad social en la zona, presencia de recursos naturales de particular valor, evidencias de intervenciones antrópicas previas y hasta planteos expresados por la comunidad local.

Estos componentes fueron ponderados de manera integral por la autoridad ambiental minera, que concluyó que las condiciones del área no resultan compatibles con el inicio de tareas vinculadas al proyecto.

La referencia a la sensibilidad social y a los planteos comunitarios muestra que la evaluación no se limitó a variables estrictamente técnicas, sino que incorporó también la dimensión territorial y la percepción social existente en torno al posible desarrollo minero.

Sin autorización ni para tareas prospectivas

Uno de los puntos más relevantes de la decisión es que el rechazo oficial no alcanza únicamente a una eventual fase de explotación. En este caso específico, el Gobierno resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, incluyendo incluso aquellas tareas de carácter prospectivo y no invasivo.

Esto implica que el proyecto no podrá avanzar ni siquiera en etapas preliminares de exploración o reconocimiento, aun cuando esas actividades no supongan alteraciones profundas del terreno.

La definición refuerza el criterio de máxima precaución ambiental y social adoptado por la Provincia para este caso puntual, dejando al emprendimiento sin margen operativo en las condiciones vigentes.

El alcance de la normativa ambiental minera

Las autoridades recordaron que la sola tenencia de una concesión no exime a las empresas del cumplimiento de todos los pasos previstos por la legislación. Para iniciar cualquier actividad, los concesionarios deben:

Presentar informes de impacto ambiental

Someterse a los procesos de evaluación establecidos

Obtener las autorizaciones correspondientes

Ajustarse a la normativa vigente

Sin embargo, en el caso de Sofía Gold, la evaluación previa sobre las condiciones del área derivó directamente en la decisión de no habilitar ninguna intervención, lo que deja suspendida de hecho toda posibilidad de avance del proyecto.

Prioridad ambiental y social

La resolución provincial deja explicitado un criterio de prioridad en la toma de decisiones: la protección ambiental y las demandas sociales prevalecieron sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Bajo ese enfoque, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, a partir de una valoración que combinó aspectos ambientales, antecedentes territoriales y la posición expresada por la comunidad.

En paralelo, también se informó que el concesionario desistió de realizar actividades, al considerar que la región no es viable. Ese desistimiento termina de consolidar el escenario de cierre para la iniciativa, al coincidir la falta de autorización oficial con la evaluación empresarial sobre la imposibilidad de avanzar.

Así, el caso Sofía Gold se convierte en una definición de fuerte peso dentro de la política minera provincial, al marcar un límite concreto basado en la sensibilidad ambiental, la conflictividad social y la inviabilidad territorial del área en cuestión.