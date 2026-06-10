Qué es el régimen simplificado de Ganancias: ventajas y por qué no exige justificar patrimonio

La reciente adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a colocar en el centro de la escena una herramienta impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que tiene como objetivo facilitar la presentación de declaraciones juradas y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron recientemente a este esquema tributario. Según trascendió, la decisión estuvo vinculada a cuestiones operativas y administrativas, ya que el sistema permite que ARCA confeccione una declaración jurada preliminar utilizando información que el organismo ya posee en sus registros.

Desde el entorno del funcionario nacional señalaron que la adhesión no implica la incorporación de fondos no declarados ni constituye un mecanismo de blanqueo de activos. Por el contrario, sostuvieron que se trata de una alternativa diseñada para agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del marco legal vigente.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad voluntaria creada para determinados contribuyentes alcanzados por el impuesto a las Ganancias.

Su funcionamiento se basa en la utilización de la información que ARCA ya tiene registrada sobre ingresos facturados y gastos deducibles. A partir de esos datos, el organismo elabora una declaración jurada proforma que luego puede ser revisada por el contribuyente o por su contador.

Una vez generada la propuesta, el usuario tiene la posibilidad de:

• Revisar la información cargada.

• Corregir datos si fuera necesario.

• Completar información faltante.

• Aceptar la declaración jurada propuesta.

• Presentar la documentación definitiva y efectuar el pago correspondiente.

El sistema no modifica el cálculo del impuesto que debe abonarse. La diferencia radica en la simplificación del proceso de confección y presentación de la declaración.

La principal diferencia con el régimen tradicional

Uno de los aspectos más relevantes del esquema simplificado es que elimina la obligación de presentar una serie de datos complementarios que sí forman parte del régimen tradicional. A diferencia del sistema convencional, quienes adhieren al Régimen Simplificado de Ganancias no deben informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales correspondientes al período fiscal.

En términos prácticos, esto significa que la declaración deja de requerir información relacionada con bienes, ahorros, inmuebles, vehículos o gastos personales para su confección, siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La modificación no altera el impuesto determinado, sino la cantidad de información que debe suministrarse para confeccionar la declaración jurada.

Las ventajas que destaca el sistema

Entre los beneficios que contempla el régimen aparecen distintas medidas orientadas a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes. Las principales ventajas son:

• No exige justificar el patrimonio inicial y final del período fiscal.

• No obliga a informar consumos personales.

• ARCA genera una declaración jurada preliminar utilizando información ya disponible en sus bases de datos.

• Permite acceder a un mecanismo de "bloqueo fiscal" una vez presentada y pagada la declaración en tiempo y forma.

• Otorga una presunción de exactitud respecto de los datos declarados, salvo que se detecten diferencias relevantes.

Estos aspectos son los que han despertado mayor interés desde la puesta en marcha del sistema, particularmente el hecho de que ya no sea obligatorio detallar patrimonio y consumos dentro de la declaración anual.

Por qué no exige justificar el patrimonio

La lógica que sustenta este régimen es que el foco de la declaración esté puesto en la renta obtenida durante el año fiscal y no en la evolución patrimonial del contribuyente. Por esa razón, quienes adhieren deben liquidar el impuesto considerando los ingresos alcanzados por Ganancias y los gastos deducibles correspondientes, sin necesidad de informar variaciones patrimoniales o consumos personales.

Sin embargo, la normativa no implica la eliminación de controles fiscales ni excluye la posibilidad de investigaciones por otros motivos. Lo que cambia es que esa información deja de integrar la declaración jurada anual de Ganancias dentro de este esquema simplificado.

Quiénes pueden adherirse

El acceso al régimen no es universal. ARCA estableció una serie de requisitos que deben cumplirse para poder incorporarse al sistema. Entre las condiciones exigidas figuran:

• No estar catalogado como gran contribuyente nacional.

• Poseer únicamente rentas de fuente argentina.

• Respetar los límites patrimoniales e ingresos establecidos por la normativa.

Actualmente los topes contemplados son:

• Ingresos anuales de hasta $1.000 millones.

• Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

Solo quienes se encuentren dentro de esos parámetros pueden optar por esta modalidad simplificada.

Cómo se realiza la adhesión

El trámite para incorporarse al régimen se realiza de forma completamente digital a través del portal de ARCA. Para completar el procedimiento, los contribuyentes deben:

• Ingresar al sistema con CUIT.

• Acceder utilizando Clave Fiscal.

• Entrar al Sistema Registral.

• Seleccionar la opción correspondiente a Ganancias Personas Humanas Simplificada.

Desde el organismo también recuerdan que este régimen no debe confundirse con el Monotributo. Se trata de una herramienta destinada a personas que ya tributan Ganancias dentro del régimen general y que buscan simplificar la elaboración y presentación de sus declaraciones juradas.

La adhesión de Manuel Adorni y Bettina Angeletti volvió a poner en primer plano esta modalidad impulsada por ARCA, un sistema que mantiene inalterable la forma de calcular el impuesto pero reduce significativamente la cantidad de información que los contribuyentes deben incorporar al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales.