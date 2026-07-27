Santilli aseguró que "estamos mucho mejor como país": "No arreglás 100 años de destrucción en dos años"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que la Argentina se encuentra actualmente en una situación mejor que en años anteriores y sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei logró activar sectores de la economía que, según su mirada, permanecieron durante varios años sin desarrollarse. En declaraciones televisivas, el funcionario afirmó que "estamos mucho mejor como país", aunque reconoció que todavía persisten problemas y que los resultados alcanzados no son suficientes.

La definición de Santilli se apoyó en una serie de indicadores y en una lectura general de la situación económica. El jefe de Gabinete sostuvo que actualmente existe una "macro ordenada", equilibrio fiscal y sectores que "empujan fuertemente", luego de haber estado limitados durante los gobiernos anteriores.

Entre las áreas que mencionó se encuentran la minería, el gas y el petróleo, actividades que, según afirmó, durante años estuvieron "pisadas" y no lograron desarrollarse con todo su potencial.

Santilli defendió el rumbo económico del Gobierno

Durante la entrevista concedida a LN+, Santilli sostuvo que la gestión de Milei produjo cambios en el funcionamiento de la economía y remarcó que existen sectores que actualmente se encuentran activos, mientras que durante varios años permanecieron "dormidos".

En ese marco, atribuyó al kirchnerismo la responsabilidad por un período de deterioro del país y afirmó que ese espacio político "destruyó" a la Argentina. Su planteo se centró en la comparación entre la situación actual y la de años anteriores, con especial énfasis en el desarrollo de actividades productivas.

El funcionario planteó una pregunta vinculada con la producción de petróleo y la evolución del país en ese sector. "Si en la década del '80 estábamos discutiendo la producción de barriles de petróleo, ¿cómo pasó que nos pasaron seis veces arriba?", expresó.

Para Santilli, ese interrogante forma parte de una discusión que actualmente se encuentra instalada y que permite analizar los motivos por los cuales la Argentina no alcanzó un desarrollo mayor en determinadas áreas. Sin embargo, también reconoció que todavía falta avanzar.

"¿Falta? Por supuesto que falta. Pero, claramente, estamos mucho mejor", sostuvo el jefe de Gabinete.

"No arreglás 100 años de destrucción en dos años"

La defensa del rumbo impulsado por el Gobierno estuvo acompañada por una consideración sobre el tiempo necesario para revertir una situación que Santilli describió como resultado de décadas de deterioro. En ese sentido, el jefe de Gabinete sostuvo que "no arreglás 100 años de destrucción en dos años", una frase que utilizó para remarcar que los cambios económicos y sociales no pueden producirse de manera inmediata.

Su argumento se vinculó con la idea de que el actual proceso de transformación requiere tiempo y que, aun cuando los resultados no alcancen para resolver todos los problemas existentes, algunos indicadores muestran una evolución favorable.

Entre los datos que mencionó se encuentran los vinculados con la pobreza, la pobreza infantil y la indigencia.

La comparación de los indicadores sociales

Santilli afirmó que la pobreza pasó del 57% al 29%, aunque reconoció que ese último porcentaje continúa siendo elevado. "Pasamos de 57% de pobreza al 29, que es un montón igual, pero vamos mejor", señaló.

El funcionario también hizo referencia a la situación de los niños y sostuvo que la pobreza infantil pasó de encontrarse cerca del 70% al 42%. En el caso de la indigencia, afirmó que descendió del 20% al 6%. Al mismo tiempo, aclaró que los resultados alcanzados no implican que los problemas estén resueltos.

"Por supuesto que no alcanza, pero ese es el cambio que ha planteado el Presidente", subrayó Santilli.

Los principales datos sociales mencionados por el jefe de Gabinete fueron:

Pobreza: pasó del 57% al 29%.

pasó del 57% al 29%. Pobreza infantil: descendió desde casi el 70% hasta el 42%.

descendió desde casi el 70% hasta el 42%. Indigencia: pasó del 20% al 6%.

Duras críticas contra Axel Kicillof

Durante la misma entrevista, Santilli apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el deterioro económico de ese distrito.

El jefe de Gabinete aseguró que Kicillof fue el funcionario que "nos metió en el décimo círculo del infierno" y sostuvo que, en términos económicos, "ha destruido la provincia de Buenos Aires". En ese contexto, cuestionó una deuda vinculada con YPF y preguntó: "¿Se acuerdan que nos dejó una deuda de 16.000 millones de dólares en YPF?".

Las críticas de Santilli se extendieron al peronismo en general. Según afirmó, "lo único que hizo fue hacer más pobres los argentinos", y sostuvo que el mandatario bonaerense repite ese mismo comportamiento en la provincia.

Además, le reclamó a Kicillof que se ocupe de los bonaerenses y que les brinde seguridad.