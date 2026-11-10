Quirno destacó los mensajes de León XIV y afirmó que el Gobierno tomó nota de sus planteos

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó los principales mensajes transmitidos por el papa León XIV durante su visita a la Argentina y aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los conceptos expresados por el Sumo Pontífice en el Palacio Libertad, durante la primera jornada de su estadía en el país.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente Javier Milei evitara pronunciarse directamente sobre el contenido del discurso que el Papa había ofrecido el domingo. En esa exposición, León XIV abordó cuestiones que atraviesan el debate público y que resultan particularmente sensibles para la administración nacional, entre ellas la universidad, la economía, las personas con discapacidad y los límites al poder.

En diálogo con A24, durante una entrevista realizada este lunes, Quirno explicó que desde el Gobierno habían intentado anticipar los contenidos de la intervención papal. "Yo creo que durante todo este período de tiempo hemos tratado de anticipar qué era lo que iba a decir el Santo Padre", expresó al comenzar su análisis.

El funcionario consideró que el mensaje del Papa tiene un alcance universal y que, precisamente por esa característica, no debería ser interpretado desde una perspectiva de conveniencia política o partidaria. Según planteó, cada sector podría intentar apropiarse de determinados conceptos o considerar que las palabras del Pontífice están dirigidas a sus adversarios, pero esa lectura no representa el sentido profundo de la intervención.

"Trae un mensaje universal, y en función de ese mensaje universal cada lado puede llegar a decir 'esto me conviene a mí o esto le conviene al otro'", señaló.

Sin embargo, Quirno cuestionó esa manera de interpretar el discurso y sostuvo que reducirlo a una disputa entre sectores sería una mirada limitada. "Me parece que eso es un pensamiento un poco mezquino, creo que el mensaje del Papa nos interpela y ante esa interpelación uno tiene que reaccionar y ver cómo somos mejores cada día ante los ojos de Dios", agregó.

En ese sentido, el canciller vinculó el contenido de las palabras de León XIV con la responsabilidad que, desde el lugar que ocupa cada persona, existe en la construcción de una sociedad mejor. "Vamos a llevar nuestras acciones todos los días para generar una sociedad mejor desde el lugar en que estamos", afirmó.

"Tomamos nota de todos los conceptos vertidos por el Papa"

Uno de los momentos centrales de la entrevista se produjo cuando el periodista Eduardo Feinmann insistió en conocer si el Gobierno había registrado los planteos realizados por el Pontífice y si existía un reconocimiento explícito de sus contenidos. Ante la reiteración de la consulta, Quirno respondió de manera directa y enfatizó: "Tomamos nota de todos los conceptos vertidos por el Papa, de los cuales no somos ajenos y los reconocemos".

La afirmación constituyó una de las principales definiciones del funcionario frente a los interrogantes surgidos después del discurso papal. El canciller no solamente confirmó que el oficialismo había prestado atención a las palabras de León XIV, sino que también aseguró que sus planteos no resultan ajenos al Gobierno.

Quirno amplió esa respuesta al referirse a la situación argentina y a las dificultades acumuladas durante las últimas décadas. Según expresó, el país atraviesa una historia prolongada de deficiencias que la actual administración intenta corregir.

"Argentina viene de décadas de muchas falencias", sostuvo, antes de señalar que desde el Gobierno están "tratando de solucionar muchas de esas falencias". El funcionario reconoció, al mismo tiempo, que ese proceso no puede completarse de manera inmediata. "No se puede hacer todo del día a la noche", indicó, en una referencia a los tiempos necesarios para abordar los problemas que afectan al país.

En ese contexto, también cuestionó que se intente presentar el mensaje papal como una intervención dirigida exclusivamente al Presidente o a otro sector político. Para Quirno, esa interpretación desvía la atención del alcance general de las palabras del Santo Padre.

"Acá se ha intentado generar, y nosotros de evitar, esto de que el Papa le está hablando a uno o le está hablando al otro. Le está hablando a todos", expresó.

La decisión de Milei de no opinar públicamente

Las declaraciones del canciller se produjeron después de que Javier Milei eligiera mantener en reserva sus apreciaciones personales sobre el discurso de León XIV. El domingo, el Presidente había concedido una entrevista al canal LN+, en la que reconoció el valor de la exposición papal y destacó la coherencia de sus planteos. Sin embargo, aclaró que prefería no hacer públicas sus opiniones para evitar que sus palabras fueran interpretadas en clave de confrontación política.

Milei consideró que las expresiones del Papa tuvieron una "coherencia superlativa" y que incluyeron "varios elementos de muchísimo valor". A pesar de esa valoración, explicó que cualquier comentario suyo podía terminar incorporado al debate político local y generar una lectura distinta de la que pretendía transmitir.

"Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del Papa y de cosas muy valiosas a lo largo de toda su ponencia va a tener una lectura política y no quiero caer en esa miserabilidad de poner al Santo Padre en el debate rastrero de la política local", manifestó el mandatario. En la misma entrevista, el Presidente cuestionó el nivel del debate político argentino, al que describió como caracterizado por una "baja calidad y pésimo nivel intelectual". También insistió en que no quería involucrarse en una utilización política del discurso pronunciado por el Pontífice.

"En el barro de utilizar políticamente el discurso" fue la expresión con la que Milei sintetizó su decisión de no profundizar públicamente sobre el contenido de la exposición papal.

La postura presidencial se conoció después de una intervención en la que León XIV había abordado asuntos vinculados con la educación universitaria, la economía, las personas con discapacidad y los límites al ejercicio del poder, cuestiones que forman parte de las discusiones políticas y sociales que atraviesan al país.

El contacto permanente entre Quirno y el Presidente

Durante la entrevista, el canciller también se refirió a la relación que mantiene con Milei y aseguró que está en contacto permanente con el jefe de Estado. En ese marco, afirmó que el Presidente se encuentra "muy contento" por la visita del Papa a la Argentina.

Quirno incorporó, además, una explicación sobre las expectativas que se habían instalado durante los meses anteriores a la llegada del Pontífice. Según recordó, se había repetido la idea de que León XIV viajaría al país para reprender al Presidente o plantearle cuestionamientos directos por las decisiones de su administración.

El funcionario sostuvo que, frente a esas versiones, la actitud del mandatario demostró que no estaba dispuesto a especular políticamente con la visita.

"Hay una cuestión que durante meses hemos escuchado que va a venir el Papa a retarlo al presidente Milei, y acá vemos esta faceta del Presidente en donde él tampoco especula", señaló.

A partir de esa consideración, Quirno planteó que el Gobierno tenía la posibilidad de evitar la visita mediante la decisión de no cursar la invitación. Sin embargo, sostuvo que Milei eligió avanzar con la convocatoria y permitir que el Santo Padre transmitiera su mensaje a los argentinos, independientemente de las interpretaciones que pudieran surgir.

"Tenía la oportunidad de que el Santo Padre visite la Argentina y de alguna manera el presidente Milei, si hubiera pensado o especulado políticamente con lo que se vino diciendo todos estos meses, era mucho más fácil no cursar la invitación y nos quedábamos así como estábamos", agregó.