Jalil destacó el reconocimiento del Papa a Esquiú: "Sentimos orgullo que su mensaje siga inspirando"

La mención del papa León XIV a Fray Mamerto Esquiú durante su mensaje a la Iglesia argentina generó una expresión de reconocimiento por parte del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien manifestó públicamente su orgullo por la referencia al beato catamarqueño en la homilía celebrada en la Catedral Metropolitana.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial puso en valor que el Santo Padre haya incluido a Esquiú entre los referentes de la historia eclesiástica argentina que trabajaron por la unidad y la paz, junto a Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

"Que el papa León XIV haya destacado a nuestro querido beato Fray Mamerto Esquiú en su mensaje a la Iglesia argentina es un motivo de profundo orgullo para todos los catamarqueños", expresó Jalil al compartir su reflexión sobre el reconocimiento pontificio.

Que el papa León XIV haya destacado a nuestro querido beato Fray Mamerto Esquiú en su mensaje a la Iglesia argentina es un motivo de profundo orgullo para todos los catamarqueños. En la Catedral Metropolitana, el Santo Padre recordó su legado junto al de Enrique Angelelli y Eduardo Pironio, como ejemplos de compromiso con la unidad y la paz. Esquiú nos dejó una enseñanza que trasciende generaciones y mantiene toda su vigencia: el diálogo, el respeto y la búsqueda del bien común son fundamentales para construir una sociedad mejor. Desde Catamarca, sentimos el orgullo de que su mensaje siga inspirando a toda la Argentina. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) November 9, 2026

La declaración del gobernador se enmarca en la relevancia que adquiere para Catamarca la figura de Esquiú, cuya trayectoria fue recuperada por León XIV como ejemplo de compromiso pastoral y testimonio al servicio de la Iglesia.

En su publicación, Jalil también hizo hincapié en la vigencia de las enseñanzas que dejó Fray Mamerto Esquiú y en su importancia más allá de las generaciones. Para el mandatario, el reconocimiento del Papa no representa únicamente una referencia a la historia religiosa de la provincia, sino también una oportunidad para destacar valores que continúan teniendo un lugar central en la construcción de la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que Esquiú dejó una enseñanza que mantiene plena actualidad: el diálogo, el respeto y la búsqueda del bien común como pilares para alcanzar una sociedad mejor.

La reflexión del gobernador coincide con los conceptos expresados por León XIV en la Catedral Metropolitana, donde el Pontífice destacó el compromiso de los obispos argentinos que trabajaron por la unidad y la paz, y remarcó la importancia de preservar la unidad en la fe y la caridad.

Jalil cerró su mensaje haciendo referencia a la proyección nacional del pensamiento y el testimonio del beato catamarqueño. En sus palabras, el orgullo provincial está vinculado también con la continuidad de un legado que, nacido en Catamarca, sigue siendo reconocido e invocado en el ámbito de la Iglesia argentina.

"Desde Catamarca, sentimos el orgullo de que su mensaje siga inspirando a toda la Argentina", manifestó el gobernador.