Quirno exigió la renuncia de Villarruel y la tildó de "pseudo golpista"

La crisis política interna del oficialismo escaló a un nuevo nivel cuando el canciller Pablo Quirno se sumó formalmente a los pedidos de otros funcionarios del gobierno nacional y le sugirió de manera directa a la vicepresidenta Victoria Villarruel que "se corra y dé un paso al costado". La solicitud surge como consecuencia directa de las constantes críticas que la titular del Senado ha dirigido hacia el presidente Javier Milei y su entorno.

Durante sus declaraciones al canal América 24, el jefe de la diplomacia argentina profundizó en los motivos de esta exigencia institucional y argumentó los siguientes puntos técnicos sobre la postura del Ejecutivo:

Integración de fórmula: Villarruel integró una fórmula con el presidente y, si no está de acuerdo, se tiene que ir para acompañar desde su lugar.

Calificación de los dichos: Las declaraciones de la vicepresidenta fueron calificadas por el canciller como "pseudo golpistas".

Necesidad de apartamiento: Si no está de acuerdo con el rumbo, Quirno reiteró que "que se corra y dé un paso al costado".

Cohesión oficialista: El funcionario enfatizó que "somos un equipo de gobierno, unido, tratando de llevar adelante un proyecto para sacar adelante al país".

Acusaciones de desestabilización institucional

En el análisis expuesto por el canciller, la actitud de la vicepresidenta representa una ruptura sistemática con los lineamientos de la administración actual. Quirno consideró que la funcionaria "constantemente está a contramano de la autoridad presidencial", al tiempo que sentenció que "no es procedente hablar de esta manera".

El titular del Palacio San Martin fue aún más lejos al revelar antecedentes sobre la conducta de la vicepresidenta desde el inicio de la gestión. Según sus palabras, Villarruel "siempre intentó desestabilizar desde el principio", ilustrando esta acusación con un episodio puntual: cuando mantenía conversaciones con algunos actores políticos a quienes les manifestaba que, si algo pasaba, ella estaba preparada para tomar el lugar de Javier Milei en la primera magistratura.

El frente interno y la escalada de cruces cruzados

Con su intervención, el canciller Pablo Quirno se sumó formalmente a las críticas expresadas previamente por otros popes del espacio gobernante. En los últimos días, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se cruzaron fuertemente con Victoria Villarruel debido a sus reiterados cuestionamientos hacia el presidente de la Nación.

La tensión política alcanzó un punto de máxima exposición pública cuando la propia titular del Senado hizo públicas sus valoraciones a través de sus redes sociales. En dichos espacios digitales, Villarruel subrayó que tenía una "profunda preocupación" por la salud mental del jefe de Estado, un hecho que dinamitó los puentes de diálogo institucional dentro de la administración central y aceleró la respuesta de los ministros y colaboradores cercanos al mandatario.

La respuesta del Presidente: Oposición e intrascendencia

Ante este escenario de confrontación abierta en la cúspide del Estado, la respuesta del presidente Javier Milei no se hizo esperar. El primer mandatario fijó su postura de manera tajante respecto al rol institucional que hoy ocupa su compañera de fórmula original.

Para Milei, la vicepresidenta "es opositora e intrascendente dentro del gobierno". Asimismo, el jefe de Estado argumentó que en "las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas", consolidando de esta manera la ruptura definitiva entre el Poder Ejecutivo y la conducción de la Cámara alta en el marco del proyecto de gobierno actual.