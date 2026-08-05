Se reprogramó la llegada de Luis Caputo y Diego Santilli a Catamarca

En las últimas horas se conoció una novedad crucial dentro del escenario político e institucional de la provincia: la visita a Catamarca que estaba prevista para este jueves por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, debió ser suspendida para la próxima semana. La modificación en el itinerario oficial generó inmediatas repercusiones tanto en el ámbito político partidario como en la administración gubernamental, reconfigurando los plazos de un desembarco de alta relevancia institucional.

Desde las entrañas de La Libertad Avanza local, las fuentes consultadas señalaron de manera directa que la postergación responde estrictamente a cuestiones climáticas. Al mismo tiempo, los referentes del espacio político se encargaron de llevar tranquilidad respecto a la continuidad institucional del compromiso asumido, asegurando categóricamente que está previsto que la visita se concrete la próxima semana.

Esta información fue ratificada en sintonía por el propio Gobierno provincial, desde donde se confirmó a La Unión que la llegada de los altos funcionarios nacionales se reprogramó de manera definitiva para el jueves 13 de agosto. Lejos de tratarse de una cancelación definitiva, la hoja de ruta institucional mantiene sus objetivos intactos, trasladando los compromisos oficiales pocos días hacia adelante para garantizar el cumplimiento de las metas previstas.

Convenios de rutas y compensación de deudas recíprocas en el horizonte

Más allá de los contratiempos logísticos que motivaron el corrimiento de la fecha inicial, el contenido central de la visita mantiene su peso estratégico para el desarrollo de la provincia. De acuerdo con los adelantos brindados por los voceros oficiales, el encuentro entre los representantes del Ejecutivo nacional y la administración local servirá como marco formal para concretar importantes acuerdos económicos y de infraestructura.

Entre los puntos más destacados que figuran en la agenda de trabajo conjunto, se destacan los siguientes compromisos centrales:

Firma de convenios de rutas: Acuerdos destinados a la optimización, mantenimiento y desarrollo de la red vial en territorio catamarqueño.

Compensación de deudas recíprocas: Instrumentos financieros orientados a sanear y equilibrar las cuentas entre la Provincia y la Nación.

Estos entendimientos reflejan la voluntad de articular soluciones conjuntas en áreas sensibles para la gestión provincial, combinando la inversión en infraestructura vial con la resolución de cuestiones financieras pendientes entre ambos niveles del Estado.

La palabra del Gobernador y la anticipada visita del Presidente

Cabe recordar que la visita original de los ministros Luis Caputo y Diego Santilli había sido confirmada ayer por el propio gobernador Raúl Jalil. El mandatario provincial no solo había validado el arribo de los funcionarios del gabinete nacional, sino que además adelantó que el presidente Javier Milei tiene programado visitar Catamarca a fines de octubre. El objetivo central de la futura estadía presidencial será realizar una recorrida exhaustiva por proyectos estratégicos vinculados directamente al desarrollo y la explotación de la industria del litio, un sector vital para la economía regional y nacional.

El cronograma de visitas proyectado para ese entonces incluirá un itinerario técnico y productivo de gran envergadura, el cual comprenderá:

Recorrida por tres plantas: Establecimientos industriales adheridos formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Visita a un proyecto compartido: Una iniciativa productiva desarrollada de manera conjunta con la vecina provincia de Salta, evidenciando la integración regional en materia minera.