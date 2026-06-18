Iniciaron los trabajos de urbanización en el barrio 140 Viviendas de Valle Viejo

El gobernador Raúl Jalil recorrió esta mañana, junto a la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, el inicio de las obras que se ejecutan en el barrio 140 Viviendas del departamento chacarero.

Durante la visita, las autoridades constataron en el terreno los avances correspondientes a esta primera fase del proyecto, una etapa inicial que marca el comienzo formal de las intervenciones planificadas para el sector. El objetivo central de esta recorrida fue observar de primera mano el estado de los trabajos y su desarrollo en el espacio donde se ejecutan las tareas.

También formaron parte del recorrido los diputados nacionales Fernando Monguillot y Sebastián Noblega, además de autoridades municipales, quienes acompañaron la supervisión de las obras en ejecución.

Un proyecto orientado a accesibilidad, seguridad vial y manejo del agua

Las obras previstas para el barrio 140 Viviendas se orientan a dotar al sector de condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad vial y manejo pluvial. Estos tres ejes estructuran la intervención en esta primera etapa, que busca mejorar tanto la circulación peatonal como vehicular dentro del barrio.

El enfoque integral de los trabajos apunta a intervenir en la infraestructura básica del espacio urbano, con el fin de ordenar el tránsito interno y mejorar las condiciones generales de movilidad.

Detalles de la obra: veredas, cordones cuneta y nivelación

La obra está compuesta por un conjunto de tareas específicas que incluyen la ejecución de veredas y cordones cuneta, además de trabajos previos de limpieza y nivelación de los terrenos.

Estos trabajos iniciales resultan fundamentales para preparar el área de intervención, permitiendo que las siguientes etapas se desarrollen sobre una base uniforme y adecuada para la infraestructura proyectada.

En términos técnicos, la intervención contempla:

Ejecución de veredas de hormigón con terminación antideslizante , destinadas a mejorar la circulación peatonal.

, destinadas a mejorar la circulación peatonal. Construcción de cordones cuneta del mismo material , orientados al encauzamiento del agua de lluvia.

, orientados al encauzamiento del agua de lluvia. Delimitación clara entre calzada y vereda , contribuyendo a la organización del espacio vial.

, contribuyendo a la organización del espacio vial. Trabajos de limpieza y nivelación de terrenos, como etapa previa a la ejecución estructural.

El uso del hormigón en veredas y cordones cuneta permite homogeneizar la infraestructura del barrio, mientras que la terminación antideslizante en las veredas está orientada a mejorar las condiciones de seguridad en la circulación peatonal.

Alcance de la primera etapa: superficies y obras complementarias

En esta primera fase del proyecto se precisó un volumen significativo de intervención, tanto en superficie como en extensión lineal. Los datos técnicos de la obra incluyen:

Aproximadamente 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón .

. Cerca de 5 kilómetros lineales de cordones cuneta.

Además, la obra contempla la construcción de badenes en boca calle y en los cruces de calles que así lo requieran, incorporando así soluciones específicas para el escurrimiento del agua y la circulación vehicular en puntos críticos del trazado urbano.

Este conjunto de intervenciones permite abordar simultáneamente la infraestructura peatonal, la conducción de aguas pluviales y la organización del tránsito vehicular dentro del barrio.

Acompañamiento institucional y seguimiento de la obra

La recorrida contó con la presencia de diversas autoridades que acompañaron el desarrollo del proyecto desde distintos niveles institucionales. Además del gobernador Raúl Jalil, la intendenta Susana Zenteno y el director de Vialidad Provincial Fernando Castillo, participaron los diputados nacionales Fernando Monguillot y Sebastián Noblega, junto con autoridades municipales.