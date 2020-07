Raúl Jalil se mostró a favor de una mayor apertura de actividades, pero sin apresurarse

El gobernador Raúl Jalil se refirió a la posibilidad de que en los próximos días se pueda avanzar con la flexibilización de nuevas actividades, que fue solicitada por diferentes sectores y, si bien dejó entrever que está a favor de esa posibilidad, señaló que se debe ser prudente y evitar apresuramientos. Además, indicó que hoy el COE se reunirá para analizar la situación epidemiológica y resolver si se avanza o no con modificaciones a la Fase 1, que rige en la provincia hasta el 20 de julio.

En una entrevista con Radio Valle Viejo, el mandatario opinó que “vamos a tener que empezar a convivir responsablemente con este nuevo virus, que trae tantos problemas a la humanidad. Mi opinión es que esto recién está comenzando y, si no se consigue una vacuna, vamos a tener serios problemas y vamos a tener que ir a un mundo más solidario”.

“Creo que a la gente no hay que engañarla. Acá no es que hay una primera, segunda, tercera ola o un rebrote. Esta es una enfermedad que vino para quedarse. No se va a poder erradicar hasta que tengamos una vacuna, como muchas enfermedades que tuvimos” añadió Jalil e insistió que “hay que pasar al siguiente paso de ser responsables, que la responsabilidad la tengan los ciudadanos”.

Sin embargo, Jalil señaló que, más allá de las presiones de los diferentes sectores para que se habiliten nuevas actividades, “no hay que apresurarse porque cuando uno se apresura, hemos observado en algunas ciudades que después tienen que retroceder con más complicaciones”.

“Hay que ir a la responsabilidad, a ser prudente y a comenzar a convivir responsablemente y, en vez de decir 'quédate en casa', empezar a decir 'nos distanciemos dos metros', como creo que es el eslogan de Uruguay ahora”, resaltó el gobernador.

Regreso a clases

Respecto de la posibilidad de que regresen las clases en agosto, como estaba previsto, previo al brote de casos de Covid-19 en la provincia, Jalil comentó que fue uno de los temas que conversó ayer con el ministro de Educación de la Nación, en una videoconferencia realizada con otros gobernadores y dijo que, en el caso de Catamarca, el titular de Educación, Francisco Gordillo, “piensa que pueden volver a las clases las escuelas rurales”.

Respecto de las diferentes alternativas que manejan todas las provincias con posibilidades de retornar a clases, indicó que la opción que más le convence a él es que las clases se dividan “en dos grupos: una semana un grupo y en otra semana, otro grupo”. En tanto, indicó que otra opción que manejan los gobernadores es que los grupos se dividan en dos, pero yendo a las aulas tres días a la semana cada grupo.



Pidió a las empresas y la UTA que cedan un poco cada uno

El gobernador Jalil también se refirió al conflicto que existe entre las empresas de colectivos y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y que mantiene a la provincia sin servicio de transporte urbano desde hace casi dos semanas (ver página 6).

El mandatario remarcó que una de las transformaciones que se da en el mundo y la provincia con la pandemia de coronovirus es la del transporte y pidió a los dos sectores en pugna que cedan un poco en sus pretensiones y que entiendan el contexto por el que atraviesa el mundo.

Si bien afirmó que no es su intención que se bajen los salarios de nadie, puso como ejemplo el sector turístico, señalando que, en ese caso, el gremio cedió un porcentaje de los salarios de los trabajadores y, además, el Gobierno destinó fondos para hacer frente a la crisis que atraviesa ese sector.

Pero también le pidió un esfuerzo a los empresarios, teniendo en cuenta los enormes subsidios que la Provincia y Nación destinan a las empresas. “El Estado aporta mucho subsidio a las empresas, pero nadie quiere aportar nada así que es muy difícil porque nosotros necesitamos que en esta situación de crisis empecemos a repensar las cosas”. Respecto de una molestia que tendrían los empresarios con el Gobierno, respondió de manera contundente: “Nosotros aportamos $ 50 millones y están molestos. Es problema de ellos. Yo tengo que defender los intereses de la Provincia”.

“Hemos pasado más de 100 días y hay gente que no entiende la gravedad de esta situación económica y social”, remarcó.