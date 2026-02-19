Reforma laboral: desde La LLA Catamarca aseguran que busca "generar empleo formal"

En el marco de un debate legislativo que acapara la atención de toda la escena política y social de la Argentina, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Catamarca, Carlos Aibar Quintal, se pronunció de manera detallada sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. Con una mirada puesta en la reactivación del mercado de trabajo, el legislador catamarqueño analizó los puntos centrales de una iniciativa que busca, según sus palabras, romper con una parálisis de una década en la generación de empleo registrado.

Para Aibar Quintal, en diállogo con La Unión, el punto de partida de esta reforma es el reconocimiento de que las normativas actuales han quedado obsoletas frente a las necesidades del siglo XXI. El legislador fue tajante al calificar el marco regulatorio vigente, señalando que las leyes laborales en Argentina se rigen por principios que considera anacrónicos. Según afirmó, estas normas "vienen de la carta de labor que es de Mussolini", lo que las situaría en un contexto histórico y político ajeno a la realidad productiva contemporánea.

El jefe de bloque fundamentó la urgencia de la reforma basándose en estadísticas críticas del sector privado:

Estancamiento histórico: El legislador remarcó que, desde hace 10 años, el empleo formal en la Argentina no ha mostrado signos de crecimiento.

Costos elevados: Atribuyó esta falta de evolución a las leyes actuales, las cuales generan que los costos para empresarios y emprendedores sean excesivamente altos a la hora de contratar personal.

Informalidad creciente: Como consecuencia de lo anterior, advirtió que los pocos puestos que se crean no son registrados, dejando a los trabajadores "sin ningún derecho alguno".

Los ejes de la "Modernización Laboral"

Frente a este escenario, Aibar Quintal define la propuesta oficialista no como un recorte, sino como una "modernización laboral". El objetivo primordial, según explicó, es garantizar una mayor generación de empleo y agilizar la contratación. Al reducir las barreras de entrada al sistema formal, el Gobierno pretende incluir a miles de ciudadanos que hoy operan en la marginalidad laboral para que finalmente puedan gozar de los derechos laborales que tanto se pregonan.

En cuanto al impacto inmediato en la sociedad, el legislador expresó con optimismo: "Seguramente hoy ya se trate esta reforma en la Cámara de Diputados Nacional y seguramente se apruebe también". No obstante, dedicó gran parte de su intervención a clarificar conceptos para contrarrestar lo que considera campañas de desinformación por parte de diversos "interlocutores o personajes de la sociedad".

Retroactividad y el sector público

Uno de los puntos más sensibles tratados por el jefe de bloque fue el alcance de la ley respecto a quienes ya poseen un empleo. Aibar Quintal fue enfático al asegurar que la reforma es "para adelante". Esto implica que:

Derechos Adquiridos: Al trabajador formal de hoy en día no le afecta la modernización, ya que se respetarán los beneficios y condiciones con los que ya cuenta.

Empleados Públicos: El legislador desmintió categóricamente que la reforma esté dirigida al sector estatal. Calificó como "malintencionadas" a las personas que aseguran que esta ley servirá para correr o echar a los empleados públicos.

No regresividad: Reiteró que el espíritu de la norma es incluir gente al sistema y que, bajo ninguna circunstancia, se debe tener miedo a una supuesta "esclavitud" o extensión de la jornada a 18 horas.

Precisiones sobre salarios y licencias

Ante las dudas generadas por ciertos puntos del articulado, como el pago de haberes o las licencias médicas, Aibar Quintal ofreció precisiones técnicas para llevar tranquilidad a los trabajadores. Sobre el polémico concepto del pago en especie, aclaró que esto no significa que se vaya a pagar el salario con "manzanas, peras y bananas". Explicó que se trata de una cuestión nominal que ya existe en la legislación argentina y que puede manifestarse en diversos factores, no solo objetos físicos.

Finalmente, respecto a las licencias médicas, el legislador de La Libertad Avanza hizo una observación sobre la evolución del texto normativo. Comentó que, según su conocimiento del proceso, este tema no se encontraba planificado del mismo modo originalmente: "De hecho, el primer boceto del proyecto, por lo menos el que yo leí, no estaba incluido este tema de las licencias", concluyó, dejando entrever los ajustes que la propuesta ha sufrido durante su redacción técnica.