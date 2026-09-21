Renuncia clave en el entorno de Karina Milei: se fue María Belén Agudiez

El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, en una decisión que se conoce inmediatamente después de la profunda reestructuración implementada en torno a la administración de la Quinta de Olivos.

La salida de la funcionaria quedó formalizada mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma establece que la dimisión tiene vigencia efectiva desde el 20 de septiembre de 2026.

El decreto se limita a aceptar la renuncia y a agradecer a Agudiez por "los servicios prestados", sin detallar los motivos de su alejamiento. Sin embargo, su salida adquiere relevancia dentro de la estructura presidencial por el lugar que ocupaba la funcionaria y por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una salida en medio de una reestructuración

Agudiez tenía a su cargo, desde la Subsecretaría de Planificación General, tareas relacionadas con la gestión operativa y el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales. Entre ellas se encontraba la supervisión de la Quinta de Olivos.

La renuncia se produce inmediatamente después de una modificación sustancial en la estructura administrativa de la residencia oficial. La semana pasada, el Ejecutivo resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, en el marco de una reorganización que modificó las responsabilidades sobre el predio.

A partir de esa decisión, la Casa Militar asumió la responsabilidad integral sobre distintos aspectos vinculados con Olivos, incluyendo la seguridad, los bienes y la logística de la residencia presidencial. El nuevo esquema también alcanza a las residencias transitorias utilizadas por el jefe de Estado y su familia, que quedaron comprendidas dentro de las responsabilidades asumidas por la Casa Militar.

De esta manera, la salida de Agudiez se produce en un momento de modificación de las funciones que estaban vinculadas con la administración de la residencia presidencial.

El Decreto 1055/2026 formalizó la dimisión

La salida de la funcionaria quedó establecida oficialmente a través del Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El instrumento dispone la aceptación de la renuncia presentada por María Belén Agudiez al cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

La medida establece como fecha efectiva de la dimisión el 20 de septiembre de 2026 y dispone, además, el agradecimiento por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones. La norma no establece una explicación sobre las razones de la dimisión. Su contenido se concentra en la aceptación formal de la salida y en el reconocimiento de los servicios prestados por la funcionaria.

El rol de Agudiez en la estructura presidencial

La relevancia de la salida está vinculada también con las funciones que Agudiez desempeñaba. Desde su subsecretaría tenía bajo su órbita la gestión operativa y el funcionamiento de diversas dependencias presidenciales, entre ellas la supervisión de la Quinta de Olivos.

La residencia oficial constituye, dentro de la estructura presidencial, uno de los espacios cuya administración fue alcanzada por la reciente reorganización. Con la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, varias de las responsabilidades que anteriormente estaban concentradas en esa estructura fueron reasignadas.

La Casa Militar pasó entonces a asumir de manera integral las tareas relacionadas con la seguridad, los bienes y la logística del predio de Olivos, además de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

El proceso de transferencia de estas responsabilidades deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Reasignaciones y desvinculación de empleados

La reorganización de la administración de Olivos también incluyó modificaciones sobre el personal. El proceso de transferencia contempla reasignaciones y la desvinculación de 12 empleados civiles, dentro del nuevo esquema establecido para la residencia presidencial.

El plazo previsto para completar la transferencia es de hasta 60 días, período durante el cual deberán concretarse las modificaciones derivadas del cambio de estructura y del traspaso de responsabilidades a la Casa Militar.

La sucesión de decisiones permite ubicar temporalmente la renuncia de Agudiez en un proceso de reorganización más amplio. La funcionaria dejó su cargo inmediatamente después de que se dispusiera la disolución de la administración específica de Olivos y el cambio de dependencia de las tareas vinculadas con el predio.