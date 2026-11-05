Renunció el jefe de la Unidad Médica Presidencial: Karina Milei formalizó la salida

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y estableció que la salida tendrá efectos desde el 1° de octubre de 2026.

La medida dispone el cierre de la función que Hoffmann desempeñaba dentro de la estructura de la Presidencia de la Nación. La norma oficial se centró en la aceptación de la dimisión y en los procedimientos administrativos correspondientes a la desvinculación, sin incorporar detalles sobre las razones que llevaron al médico a dejar el puesto.

La Unidad Médica Presidencial depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, organismo encabezado por Karina Milei. En ese marco institucional, la aceptación de la renuncia fue tramitada a través de las áreas administrativas y legales competentes.

Hoffmann había asumido en marzo de 2024

El médico había sido designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial a partir del 8 de marzo de 2024, mediante el Decreto 389 de ese año. El cargo tenía carácter extraescalafonario.

La renuncia aceptada por la Secretaría General puso fin a esa función, con vigencia desde el primer día de octubre de 2026. La resolución publicada en el Boletín Oficial constituye el instrumento administrativo que formaliza la decisión.

De acuerdo con los considerandos de la norma, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Luego, las áreas competentes analizaron el trámite y no formularon objeciones para que la renuncia fuera aceptada.

El procedimiento incluyó la revisión de distintos aspectos vinculados con la situación del funcionario, entre ellos las obligaciones patrimoniales pendientes y la existencia de eventuales actuaciones administrativas disciplinarias.

La situación patrimonial y administrativa del funcionario

Entre los elementos consignados en la resolución se indicó que Hoffmann no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, según los informes incorporados al expediente.

La norma también señaló que la Subsecretaría Legal informó que el funcionario no se encuentra vinculado a sumarios administrativos en trámite. Estos datos fueron incorporados como parte de los antecedentes evaluados para formalizar la aceptación de la renuncia. La resolución dejó constancia de la situación patrimonial y administrativa del médico al momento de tramitar su desvinculación.

La Dirección General de Administración deberá liquidar el cierre

La Resolución 505/2026 también incluyó una instrucción específica para completar los aspectos económicos derivados de la salida del funcionario.

En ese sentido, la norma dispuso que la Dirección General de Administración realice el pago de la liquidación final correspondiente a Hoffmann. La instrucción forma parte de las medidas administrativas previstas para concluir el vínculo laboral y funcional.

La resolución, sin embargo, no detalló el monto de esa liquidación ni incorporó información adicional sobre los conceptos que la integran. El texto se limitó a ordenar su pago por parte del área administrativa correspondiente.

Sin explicaciones sobre los motivos ni reemplazante anunciado

La norma publicada este jueves no especificó las razones por las cuales Hoffmann decidió dejar la coordinación de la Unidad Médica Presidencial. Tampoco incluyó la designación de una persona para ocupar el cargo vacante.

De esta manera, la decisión oficial se circunscribió a aceptar la renuncia presentada por el médico, establecer su vigencia desde el 1° de octubre de 2026 y disponer los procedimientos administrativos para completar su desvinculación.

La salida de Hoffmann quedó así formalizada a través de la Resolución 505/2026, con constancia de que no tenía deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes y de que no se encontraba involucrado en sumarios administrativos en trámite. No obstante, el documento no brindó precisiones sobre los motivos de la dimisión ni sobre cómo se cubrirá la coordinación de la Unidad Médica Presidencial.