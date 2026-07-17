Revelan que el FBI investiga a Faroni por la compra de departamentos de lujo

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de la Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

La pesquisa se concentra en operaciones inmobiliarias cuyo valor conjunto supera los US$11 millones y que fueron realizadas entre 2022 y 2025. De acuerdo con la investigación, las autoridades estadounidenses analizan si esas adquisiciones pudieron haber sido financiadas con dinero proveniente de la entidad que conduce Tapia.

El caso se desarrolla en paralelo con otra investigación preliminar impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, orientada a examinar los movimientos financieros vinculados con la AFA y la circulación de fondos a través del sistema bancario norteamericano.

El antecedente de la investigación en la Argentina

La situación de Javier Faroni también se encuentra bajo análisis en la Argentina. Según la información difundida, el empresario está siendo investigado desde fines de 2025 por el destino de los fondos de la AFA que habrían sido canalizados mediante TourProdEnter, firma registrada a nombre de Erica Gillette.

La investigación sostiene que esa sociedad recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. En ese contexto, la Justicia argentina ordenó en diciembre pasado un allanamiento en la vivienda de Faroni ubicada en Nordelta.

El empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador fue visto el miércoles pasado durante el partido que disputó la Selección argentina frente a Inglaterra en Atlanta.

Las propiedades adquiridas entre 2022 y 2025

Uno de los ejes centrales de la investigación federal en Estados Unidos está relacionado con la compra de inmuebles de alta gama en el estado de Florida.

Las propiedades se encuentran ubicadas en los complejos Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, además de otros inmuebles situados en Aventura.

De acuerdo con la investigación, las adquisiciones fueron concretadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por Javier Faroni y Erica Gillette.

Entre esas empresas figura TourProdEnter LLC, identificada en la investigación como la firma que cobraba comisiones derivadas de contratos comerciales internacionales de la AFA relacionados con el patrocinio y la explotación comercial de la Selección argentina.

Las operaciones que dieron la alerta

El informe periodístico señala que una de las operaciones bajo análisis corresponde a la compra de un departamento valuado en US$3,3 millones dentro del complejo Acqualina Residences. Según los investigadores, la adquisición fue abonada mediante transferencias realizadas desde sociedades comerciales que, conforme a los registros examinados, carecían de una justificación comercial clara.

La investigación fue revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami. En otro episodio analizado por las autoridades, Javier Faroni y Erica Gillette habrían utilizado un esquema similar para concretar la compra de otro departamento frente al mar por US$6,9 millones.

Otro aspecto señalado en la investigación es que los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a esas adquisiciones, circunstancia que, según el informe, sugiere que las operaciones fueron realizadas mediante pagos de contado.

La investigación paralela sobre las finanzas de la AFA

El análisis de las operaciones inmobiliarias se desarrolla al mismo tiempo que una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los movimientos financieros vinculados con la AFA.

El objetivo de esa pesquisa es determinar si parte de los millones de dólares que circularon por el sistema bancario estadounidense relacionados con la entidad pudieron haber dado lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero.

La investigación está a cargo de los fiscales federales:

Patrick Gushue , con sede en Washington.

, con sede en Washington. Christopher Ting , con sede en Washington.

, con sede en Washington. Michael Berger, integrante de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Los testimonios que impulsaron la pesquisa

Según la información difundida, la investigación cobró impulso a partir de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, empresario que mantiene un conflicto con la Justicia y que, en el pasado, promovió transacciones desarrolladas por TourProdEnter.

Esos elementos pasaron a integrar el conjunto de antecedentes que actualmente son evaluados por las autoridades estadounidenses en el marco de la investigación sobre las operaciones financieras relacionadas con la AFA.

La respuesta de Faroni

De acuerdo con la publicación periodística, Javier Faroni negó la existencia de irregularidades en las operaciones inmobiliarias que son objeto de análisis.

Por otra parte, Erica Gillette y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios formulados por el medio estadounidense. Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar y no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra:

Javier Faroni .

. Erica Gillette .

. Guillermo Tofoni .

. Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La pesquisa sobre las adquisiciones inmobiliarias en Florida y el análisis de las finanzas vinculadas a la AFA continúan bajo la órbita de las autoridades federales estadounidenses, mientras los investigadores avanzan sobre la documentación relacionada con las operaciones comerciales y los movimientos de fondos que forman parte del expediente.