Revés para Insaurralde y Cirio: la Justicia validó los videos de los dólares como prueba

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, quien buscaba excluir como elemento probatorio el video en el que aparecen dólares escondidos en el vestidor de una propiedad ubicada en San Vicente.

La resolución representa un nuevo paso dentro de la investigación, ya que el planteo de la defensa pretendía dejar sin efecto una de las pruebas incorporadas al expediente. Sin embargo, el magistrado resolvió desestimar el pedido y reafirmó la validez de las actuaciones judiciales que derivaron en los allanamientos.

En su decisión, Armella sostuvo que la orden de procedimiento fue "debidamente fundada y proporcional", rechazando el principal argumento expuesto por los acusados, quienes afirmaban que los allanamientos habían sido ordenados sobre la base de un material de origen ilícito.

El debate sobre la autenticidad de los videos

Uno de los puntos centrales de la discusión judicial gira en torno al material audiovisual incorporado a la causa.

Tanto Jesica Cirio como Martín Insaurralde manifestaron que los videos podrían haber sufrido alteraciones mediante edición digital o incluso haber sido creados con inteligencia artificial. Esa postura fue expuesta en el marco de la investigación como parte de los cuestionamientos sobre la autenticidad del contenido.

Frente a esos planteos, el juez destacó que el proceso de verificación técnica ya se encuentra en marcha y precisó que el organismo encargado de realizar las pericias es la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP).

Según indicó el magistrado, esa dependencia tiene a su cargo el análisis de las imágenes obtenidas desde el teléfono celular de la ex esposa de Insaurralde, con el objetivo de certificar la autenticidad del material que integra el expediente.

De esta manera, la resolución deja en claro que la validez definitiva de esos registros audiovisuales dependerá del resultado de las pericias técnicas que actualmente desarrolla el organismo especializado.

La investigación sobre las propiedades

Mientras continúa el análisis de las pruebas audiovisuales, el juzgado también dispuso nuevas medidas vinculadas con los bienes que forman parte de la investigación.

En ese marco, solicitó las tasaciones de las propiedades investigadas, poniendo el foco especialmente en la mansión ubicada en el barrio cerrado Fincas de San Vicente.

De acuerdo con lo señalado en el expediente, la prioridad de esas valuaciones recae sobre ese inmueble, ya que se sospecha que el lote podría haber sido adquirido mediante testaferros con el propósito de ocultar a los verdaderos propietarios.

La realización de las tasaciones constituye una de las medidas impulsadas por el juzgado para avanzar en el análisis patrimonial relacionado con la causa.

Las restricciones continúan vigentes

La resolución se conoce pocos días después de otra decisión adoptada por el mismo magistrado.

Días atrás, Luis Armella rechazó el pedido formulado por el fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención formal de los imputados.

El juez consideró que esa medida resultaba "prematura", motivo por el cual resolvió no hacer lugar al requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

No obstante, esa decisión no implicó el levantamiento de las restricciones que pesan sobre los involucrados en la causa.

Continúan vigentes tanto la prohibición de salida del país como la obligación de solicitar autorización judicial para alejarse de sus domicilios.

Estas medidas alcanzan no solo a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, sino también a la modelo Sofía Clerici, quien estuvo vinculada en el denominado "yategate", además de dos de los hijos de Insaurralde.

Obligaciones impuestas por el tribunal

La resolución también establece precisiones respecto del régimen de control que deberán cumplir los imputados mientras avanza la investigación.

Según detalla el fallo, deberán:

Informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento.

cualquier desplazamiento. Comunicar aquellos viajes o movimientos que impliquen permanecer fuera de su domicilio durante más de 24 horas .

. Solicitar la autorización correspondiente cuando las condiciones fijadas por la Justicia así lo requieran.

Asimismo, el tribunal informó que la prohibición de egreso del país ya fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo encargado de hacer efectiva esa restricción.

Una causa que continúa avanzando

Con el rechazo del planteo de nulidad impulsado por la defensa de Martín Insaurralde, el expediente mantiene incorporado el video que motivó la controversia judicial, mientras las pericias técnicas sobre su autenticidad siguen su curso bajo la intervención de la DATIP.

En paralelo, la investigación continúa con nuevas medidas orientadas al análisis patrimonial, entre ellas las tasaciones de las propiedades investigadas y, especialmente, de la mansión de Fincas de San Vicente, sobre la cual recaen sospechas relacionadas con una posible adquisición mediante testaferros.

Al mismo tiempo, permanecen vigentes las restricciones impuestas a los imputados, incluyendo la prohibición de salida del país, la obligación de informar desplazamientos prolongados y el control judicial sobre cualquier movimiento que implique alejarse de sus domicilios por más de 24 horas, mientras la causa continúa su desarrollo.