"Se equivocaron de Juan Carlos Santos": el insólito error en el juicio por Cuadernos

Una situación inesperada marcó este martes una nueva audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas, cuando un error de identidad alteró el desarrollo previsto de la jornada. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) convocó a prestar declaración a un hombre identificado como Juan Carlos Santos, pero pocos minutos después de iniciada su comparecencia quedó en evidencia que se trataba de un homónimo y no del testigo requerido por la fiscalía.

El episodio ocurrió al comienzo de la audiencia, que tenía como objetivo avanzar en la reconstrucción de los movimientos financieros de las empresas investigadas en la causa. Sin embargo, una simple respuesta del convocado bastó para advertir que la citación había sido dirigida a la persona equivocada, lo que obligó a interrumpir el curso previsto de las declaraciones.

Una audiencia y un error de identidad

La jornada se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes dieron inicio a la audiencia con la convocatoria de los testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal.

Según el cronograma establecido, la fiscalía pretendía incorporar nuevas declaraciones vinculadas al análisis de los movimientos financieros de las empresas investigadas dentro del expediente.

De acuerdo con lo informado por Clarín, la fiscal Fabiana León, representante del Ministerio Público Fiscal, había solicitado la comparecencia de exintegrantes de ARCA, anteriormente AFIP, con el propósito de profundizar el análisis sobre la estructura de corrupción que forma parte de la investigación.

No obstante, el desarrollo de la audiencia tomó un rumbo completamente distinto apenas comenzó el interrogatorio del primer testigo convocado.

"Se equivocaron de Juan Carlos Santos"

Luego de prestar el juramento de decir la verdad, el hombre convocado comenzó a responder las preguntas formuladas por la fiscalía. La primera consulta técnica fue directa.

—"¿Usted trabajó en la ex AFIP?"

La respuesta fue breve y contundente.

—"No".

Esa contestación generó un inmediato silencio entre los presentes, ya que no coincidía con el perfil del testigo que la fiscalía esperaba interrogar.

Frente a la evidente confusión, el propio convocado pidió la palabra para explicar lo que estaba ocurriendo.

"Quiero aclarar algo, se equivocaron de Juan Carlos Santos", manifestó ante los magistrados, dejando al descubierto que había sido citado por compartir el mismo nombre que el verdadero testigo requerido por la acusación. El hombre explicó además que es contador y aclaró que nunca trabajó en la ex AFIP, actualmente ARCA, circunstancia que confirmó el error de identidad.

El Tribunal detectó la equivocación

Tras la aclaración realizada por el testigo, el presidente del Tribunal Oral Federal 7 advirtió rápidamente que la convocatoria había sido enviada a la persona equivocada.

Hasta ese momento, tanto el tribunal como las partes presentes habían entendido que quien comparecía era el exintegrante del organismo fiscal cuya declaración había sido solicitada para aportar información relacionada con las empresas contratistas investigadas.

La equivocación quedó así completamente expuesta durante la audiencia, obligando a modificar el desarrollo previsto para esa jornada mientras se constataba que el hombre presente no tenía vinculación con el organismo mencionado ni con el objeto específico de la declaración requerida.

Qué busca esclarecer la causa

El juicio por la causa Cuadernos investiga el presunto circuito de sobornos que, según la investigación, empresarios de la construcción habrían pagado a exfuncionarios de la administración kirchnerista.

El expediente analiza presuntas maniobras mediante las cuales determinadas empresas buscaban garantizarse la obtención de obras públicas, licitaciones y concesiones del Estado.

En esta etapa del debate oral, la estrategia de la fiscalía se encuentra enfocada en incorporar testimonios de técnicos y exfuncionarios que permitan reconstruir la denominada ruta del dinero y aportar información sobre los perfiles financieros de las compañías involucradas.

Precisamente por ese motivo había sido solicitada la declaración del verdadero Juan Carlos Santos, quien, según el objetivo planteado por el Ministerio Público Fiscal, debía brindar información relacionada con esas cuestiones.

Entre los aspectos que la fiscalía procura profundizar en esta instancia del juicio se encuentran:

Los movimientos financieros de las empresas investigadas.

La estructura de corrupción bajo análisis.

Los perfiles financieros de las firmas involucradas.

La información aportada por técnicos y exfuncionarios vinculados a ARCA (ex AFIP).

El debate continuará con nuevas declaraciones

Superado el incidente generado por la citación errónea, el juicio continuará con el cronograma de audiencias previsto.

Según la información disponible, el trámite administrativo deberá regularizarse para convocar al verdadero Juan Carlos Santos, cuya declaración forma parte de la prueba testimonial prevista por la fiscalía para esta etapa del proceso.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 7 seguirá adelante con el desarrollo del debate oral, incorporando los testimonios programados para las próximas audiencias en el marco de la investigación que analiza el presunto circuito de sobornos vinculado con obras públicas, licitaciones y concesiones del Estado.