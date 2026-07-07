El Gobierno confirmó que Adorni mantiene la custodia por "cuestiones de seguridad"

El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni continúa contando con custodia oficial pese a haber dejado su cargo, una medida que, según se informó, responde a cuestiones de seguridad.

La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde respondió consultas de los periodistas acreditados sobre la situación del exfuncionario y los beneficios que mantiene tras su salida de la administración nacional.

Durante el intercambio con la prensa, Ravier explicó que la decisión de mantener la custodia obedece exclusivamente a motivos de seguridad, precisando que la medida continúa vigente por el momento. "Por motivos de seguridad por ahora se mantiene", expresó el vocero presidencial al responder una pregunta formulada por los periodistas presentes en la conferencia.

Una decisión vinculada a cuestiones de seguridad

Las declaraciones de Adrián Ravier constituyeron la confirmación oficial de que Manuel Adorni continúa disponiendo de uno de los privilegios que habitualmente poseen los funcionarios, aun después de haber dejado sus funciones.

Según indicó el vocero presidencial, la permanencia de esa custodia responde a cuestiones de seguridad, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance de la medida ni sobre el tiempo durante el cual continuará vigente. La explicación fue ofrecida en el marco de la segunda conferencia de prensa encabezada por Ravier desde la Casa Rosada, escenario en el que también fue consultado por otros aspectos relacionados con la situación del exfuncionario.

Las amenazas mencionadas en la carta de renuncia

Durante la conferencia también se recordó que, en su carta de renuncia, el exvocero reveló haber sufrido amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese planteo fue mencionado como parte del contexto en el que se desarrolló la consulta formulada al vocero presidencial respecto de la continuidad de la custodia oficial.

En ese sentido, la explicación brindada por el Gobierno fue que la medida responde a razones de seguridad, manteniéndose vigente por el momento pese a que Adorni ya no ocupa el cargo.

El Gobierno descartó una auditoría interna

Durante la misma conferencia, Adrián Ravier también fue consultado sobre la posibilidad de que la administración libertaria hubiera impulsado una auditoría interna para investigar las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

Frente a esa consulta, el vocero presidencial negó que existiera una investigación administrativa de esas características dentro del Gobierno. Ravier sostuvo que el tema se encuentra bajo intervención de la Justicia y señaló que será ese ámbito el encargado de recibir las declaraciones correspondientes y evaluar los hechos vinculados con la causa.

"El tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", manifestó durante la conferencia de prensa.

La causa seguirá su curso en el ámbito judicial

Las declaraciones del vocero presidencial dejaron en claro la posición oficial respecto del tratamiento institucional del caso.

De acuerdo con lo expresado por Adrián Ravier, el Gobierno no llevará adelante un mecanismo paralelo de investigación administrativa sobre los hechos consultados y remarcó que las actuaciones corresponden al ámbito judicial.

En ese marco, indicó que serán las autoridades judiciales las encargadas de tomar declaración a las personas involucradas y de evaluar las circunstancias vinculadas con la investigación en curso.