Jalil respaldó la eliminación de las PASO y pidió consenso entre las provincias

El gobernador Raúl Jalil manifestó nuevamente su posición favorable a eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en una definición que representa un gesto de coincidencia con la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei. No obstante, aclaró que una modificación de esa magnitud no debería resolverse de manera unilateral, sino mediante un amplio consenso entre las provincias y los distintos sectores políticos.

Durante declaraciones al programa "Total Normalidad", emitido por Futurock, el mandatario provincial sostuvo que desde hace tiempo viene expresando una visión crítica sobre el actual sistema de elecciones primarias.

"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos", afirmó.

En ese sentido, planteó que el mecanismo de selección de candidatos debería regresar al ámbito partidario, permitiendo que cada fuerza política defina sus postulantes mediante elecciones internas o acuerdos de consenso.

"Tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos", expresó. Asimismo, consideró que las primarias, tal como fueron implementadas en los últimos procesos electorales, no cumplieron con los objetivos para los que fueron concebidas.

"No se han utilizado como corresponden", señaló.

Un cambio que debe construirse con consenso

Pese a expresar una posición favorable a modificar el sistema electoral, Jalil remarcó que todavía no existe una definición cerrada sobre el tema y que cualquier decisión debería alcanzarse mediante un acuerdo amplio.

El gobernador sostuvo que la discusión no puede limitarse a un solo espacio político, sino que debe involucrar tanto a los gobernadores justicialistas como a mandatarios pertenecientes a otras fuerzas políticas. De esa manera, dejó en claro que, aunque mantiene una postura crítica respecto del funcionamiento de las PASO, entiende que un cambio institucional requiere de consensos suficientes para avanzar.

Críticas al funcionamiento de las primarias

Jalil también cuestionó la manera en que el sistema de primarias fue utilizado dentro de las coaliciones y frentes electorales. Según explicó, en la práctica el mecanismo no terminó generando verdaderas competencias internas para definir candidaturas.

Como ejemplo sostuvo que "casi diríamos el 90% de las elecciones eran los mismos candidatos a presidente o diputados nacionales", dando a entender que las PASO terminaron funcionando sin ofrecer alternativas competitivas dentro de los espacios políticos.

Desde esa perspectiva, insistió en que el esquema actual no fortaleció la vida interna de los partidos y que debería recuperarse la discusión política dentro de cada organización.

Rechazo a las colectoras y defensa de los partidos políticos

Otro de los aspectos abordados por el mandatario provincial fue la posibilidad de avanzar con un sistema de listas colectoras, una de las alternativas con las que el Gobierno nacional busca generar acuerdos con los gobernadores.

Sobre ese punto, Jalil tomó distancia y manifestó que personalmente no comparte esa herramienta. "En lo personal, no es algo que me convence", afirmó.

Para el gobernador, la prioridad debe ser fortalecer nuevamente a los partidos políticos y recuperar allí el debate sobre las candidaturas. "Creo que lo que se tiene que regresar es fortalecer los partidos políticos. No sería más que una ley de lemas. Tiene que volver la discusión de los candidatos a los partidos políticos", insistió.

En ese contexto también realizó una reflexión política al señalar que "Milei ha ganado como producto de nuestras divisiones".

Diferencias dentro del peronismo

El debate sobre la continuidad de las PASO también expone diferencias dentro del propio peronismo. Mientras Jalil expresó su apoyo a eliminarlas o suspenderlas, otros dirigentes mantienen posiciones distintas respecto de esa posibilidad.

Entre ellos aparece el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa.

"Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que quede claro cuál es la posición del bloque Independencia", sostuvo. Por otra parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también expresó en otro momento su rechazo a las primarias.

Las distintas posiciones reflejan que el debate continúa abierto dentro del espacio justicialista y que todavía no existe una postura unificada sobre una eventual reforma del sistema electoral.

El vínculo con la Nación y los beneficios para Catamarca

Durante la entrevista, Jalil también se refirió a la relación que mantiene con la Casa Rosada, vinculando ese diálogo institucional con algunos resultados obtenidos para la provincia. Entre los beneficios mencionó la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una normativa que fue cuestionada por sectores del kirchnerismo, pero que, según afirmó, favoreció a Catamarca.

"Catamarca se vio beneficiada por el RIGI", aseguró. El mandatario explicó además cuál es, según indicó, la percepción de la sociedad catamarqueña respecto del vínculo con el Gobierno nacional.

Entre los datos mencionados destacó:

El 50% de las personas quiere que la provincia acuerde con la Nación y defienda los intereses de Catamarca.

El 9% prefiere tomar distancia del Gobierno nacional.

El 30% reclama una mayor instancia de diálogo.

Además, sostuvo que "el RIGI aceleró las inversiones mineras", al referirse al impacto que, según su visión, tuvo esa normativa sobre la actividad económica provincial.