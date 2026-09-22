Rige paro universitario: reclaman un aumento del 33% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Las universidades nacionales de todo el país vuelven a paralizar sus actividades este martes 22 de septiembre, en una nueva jornada de protesta impulsada por el Frente Sindical de las Universidades.

La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y se inscribe en un plan de lucha que mantiene abiertos distintos reclamos frente al Gobierno nacional. Entre los principales planteos de las organizaciones sindicales aparecen la recomposición de los salarios, el financiamiento del sistema universitario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta se produce apenas unos días después del paro realizado el viernes 18 de septiembre, profundizando una disputa que tiene como uno de sus ejes centrales la situación salarial de los trabajadores de las universidades nacionales. En ese marco, las organizaciones sindicales rechazaron la última propuesta presentada por el Gobierno nacional en la paritaria, que contempló un incremento del 3%.

Para los gremios, ese porcentaje resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada y no responde al nivel de recomposición que consideran necesario para recuperar los ingresos.

Los docentes reclaman una recomposición del 33,4%

Uno de los puntos centrales de la protesta es precisamente la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según un informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Técnico e Industrial (CIICTI), los salarios deberían incrementarse un 33,4% para recuperar, en términos reales, el nivel que tenían en noviembre de 2023.

El dato constituye uno de los principales fundamentos del reclamo salarial planteado por las organizaciones docentes. Desde la FEDUN cuestionaron la propuesta presentada por el Gobierno y reclamaron una recomposición que permita recuperar los ingresos que, según sostienen, se perdieron durante los últimos años.

Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, cuestionó en esos términos la oferta oficial y sostuvo: "El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios".

El dirigente también vinculó la discusión salarial con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, reclamó la aplicación de las medidas relacionadas con la actualización de los haberes y con los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El reclamo excede la cuestión salarial

Aunque la recomposición de los ingresos constituye uno de los principales motivos del paro, el conflicto universitario no se limita a la discusión paritaria.

Los sindicatos que integran el Frente Sindical sostienen que también está en juego el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Los reclamos abarcan distintas áreas de la actividad universitaria y contemplan los recursos necesarios para sostener las tareas que desarrollan las instituciones.

Desde la perspectiva de los gremios, estos componentes forman parte de una misma discusión: el sostenimiento del sistema universitario y las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Reclamo por la deuda acumulada del Estado

Otro de los puntos señalados por las organizaciones sindicales está relacionado con el supuesto atraso en el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con los cálculos de los gremios, la deuda acumulada por el Estado equivaldría aproximadamente a cuatro salarios. Este planteo se suma al reclamo por la recomposición de los ingresos y al pedido de actualización de los fondos vinculados con el funcionamiento universitario y las becas estudiantiles.

De esta manera, la protesta de este martes reúne distintas dimensiones del conflicto: la evolución de los salarios, los recursos destinados al funcionamiento de las universidades, el financiamiento de las actividades académicas y científicas, los hospitales universitarios, las becas y el cumplimiento de la normativa de financiamiento.

Qué organizaciones participan del paro

El plan de lucha es impulsado por organizaciones docentes y nodocentes que integran el Frente Sindical de las Universidades.

Entre las entidades que participan se encuentran:

FATUN.

FEDUN.

CONADU.

CONADU Histórica.

FAGDUT.

UDA.

CTERA.

La jornada contempla la paralización de las actividades académicas y administrativas en las universidades que adhieran a la medida.

La protesta, por lo tanto, alcanza tanto las tareas vinculadas con la actividad académica como aquellas relacionadas con el funcionamiento administrativo de las instituciones universitarias. Los sindicatos anticiparon, además, que el plan de lucha tendrá continuidad durante las próximas semanas mediante distintas acciones. Entre ellas se encuentran asambleas, actos y actividades de protesta en las unidades académicas.

La 5ª Marcha Federal Universitaria será el 15 de octubre

El conflicto tendrá además una nueva instancia de movilización nacional. El Frente Sindical de las Universidades prepara la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La convocatoria forma parte del plan de lucha definido por las organizaciones sindicales y apunta a mantener en el centro del debate los reclamos relacionados con los salarios y el financiamiento universitario hasta obtener una respuesta del Gobierno nacional.

Desde la FEDUN destacaron el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad universitaria y ratificaron su intención de continuar con las medidas de protesta.

La definición de nuevas jornadas de paro, asambleas, actos y movilizaciones muestra que el conflicto tendrá continuidad más allá de la medida de fuerza de este martes.