Rubén Manzi acusó al oficialismo de vacunar a cambio de votos

El diputado nacional CC-ARI, Rubén Manzi, en diálogo con diario La Unión habló sobre el rechazo a la distribución discrecional de vacunas contra Covid-19.

Cabe mencionar que el diputado por Catamarca, perteneciente a la oposición, acompañó el amparo que inició la legisladora nacional Mónica Frade que tiene como objetivo que el Gobierno nacional no haga uso discrecional de la entrega de lotes de vacunas "cediendo a presiones de gremios camioneros, petroleros, con capacidad de lobby".

"Lo que se ha visto todo es que los tiempos de vacunación no han sido parejos, por ejemplo, en algunos distritos concretamente se completó Salud, adultos mayores, etc. Y en otros distritos no se había completado Salud y ya se había comenzado a vacunar personas con factores de riesgo", expresó.

Posteriormente, indicó que también existe el caso de la provincia de Misiones. "Van a tener elecciones ahora y están vacunando a personas jóvenes, y en Chaco está pasando algo similar porque se aproximan las elecciones. Encima, algunos gremios están vacunando a sus afiliados", aseguró.

En este marco, afirmó que el operativo de vacunación se está politizando y las corporaciones están tomando el control de la aplicación de las dosis.

"Acá hay y se nota el poder político de los gobernadores o Partido Justicialista en este caso, y también se nota la presión de las corporaciones sindicales; esto que el Gobierno viene proclamando que no había que politizar la pandemia, como muchas de las cosas que hacen, dicen algo y hacen exactamente lo contrario", sentenció y agregó que entre ellos "hace meses que corre la consiga 'una vacuna por un voto' ".

Club de París

Al respecto del gasto fiscal frente a las deudas que enfrenta la Argentina, el legislador nacional opinó que "no entiende por qué no pagaron al Club de París porque no era mucho dinero en términos de lo que significa el monto para la Nación".

"No se entiende por qué deciden deteriorar aun más nuestra inserción en el mundo, la única explicación es que es un mensaje para mantener el núcleo duro propio, mantenerlo cohesionado y deciden un default parcial así, creo que tiene que ver con un mensaje ideológico al núcleo duro propio porque la erosión que el Gobierno tiene en la opinión pública es tan grande que se están dedicando a mantener lo propio", interpretó.

En cuanto a los subsidios, sostuvo que no está mal brindarlos a la gente que menos tiene, pero afirmó que "están dirigidos al sector que ellos aprecian o pueden incidir más electoralmente".

"Pero en Catamarca concretamente ahora hay una suba muy grande de la energía eléctrica y los productores agropecuarios que son débiles en la provincia, porque no estamos hablando de la oligarquía ganadera o de las estancias míticas, estamos hablando de productores que forman parte de una clase media rural, van a sentir mucho y eso va a provocar que la producción se resienta junto al trabajo privado genuino", indicó y agregó que eso define un perfil diseñado por el Gobierno, "prefieren mantener la inversión fuerte en el clientelismo y no proteger las fuentes de trabajo".