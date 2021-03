Rubén Manzi sobre la gestión de Alberto Fernández: "Es mediocre"

El diputado nacional Rubén Manzi (CC/JxC) brindó una entrevista a diario LA UNIÓN en la que abordó cuatro temas relevantes en la actualidad política del país como la gestión del presidente Alberto Fernández, el presente de la UCR y lo ocurrido a dirigentes radicales en Formosa. Además, opinó sobre el Gobierno provincial y cómo trabajan en el contexto de pandemia.

Gobierno nacional

Sobre la gestión de Alberto Fernández como presidente de la Nación, el diputado opositor dijo que "es mediocre".

"Mucha expectativa al principio, pero realizó acciones que profundizaron la grieta, acciones amenazantes contra la institucionalidad, falta de gestión en tema centrales como la cuestión sanitaria y económica, medidas erráticas, falta de un poder unificado en su figura, retroceso en su capacidad de decisión muy grande, perdió dos ministros que eran de su 'riñón' y ha avanzado claramente la posición de Cristina Fernández con respecto sobre todo a justicia", sentenció.

En la misma línea, opinó que le parece que una mala gestión, pero que también comprende el momento difícil de la Argentina.

"El Presidente expresó (a los legisladores a principio de 2020) buenas intenciones que ahora están frustradas", declaró.

Gestión de Raúl Jalil en el Gobierno provincial

El diputado Manzi también habló con LA UNIÓN al respecto del Gobierno que encabeza Raúl Jalil en la provincia de Catamarca. Aunque afirmó que no mantiene un diálogo con el Gobernador y sugirió que se plantee una mesa de trabajo con la oposición.

"(Raúl Jalil) Debería abrirse al diálogo y escuchar más; le está costando escuchar las opiniones de la ciudadanía, está tomando decisiones apresuradas en temas muy delicados", aseguró.

En tanto, habló sobre las medidas que ejecutó el Gobierno provincial y particularmente sobre el aumento a funcionarios de alta jerarquía dijo que "la realidad es que se intentó dar un aumento en negro, ilegal" lo que calificó de "terrible".

Por otra parte se refirió a la influencia del Ejecutivo provincial en la Justicia local. "También me parece muy grave algo que parece histórico ya que es el tema de haber descabezado el Consejo de la Magistratura y haber puesto dos ministros en la Corte que surgen a partir de una adhesión partidaria", señaló y agregó "es un principio republicano, no una cuestión partidaria; usted no puede ser parte de un Gobierno y saltar sin solución de continuidad del Ejecutivo a ser ministro de la Corte de Justicia". Según Manzi, esas medidas fueron parte de "un atentado gravísimo".

Además, dijo que le parecen criticables las actitudes que ha tenido el Gobernador con los IES y la coparticipación municipal de las regalías mineras. En este sentido, repudió "la actitud de centralizar en exceso los recursos de la provincia que por ley corresponden a los municipios":

Posteriormente declaró que esas medidas son "actitudes que llevan a la construcción de un poder hegemónico que no le va a hacer bien a la provincia; tal vez no estamos viendo los efectos ahora, pero con el tiempo va a ir empeorando".

Formosa

En este marco, Manzi señaló que lo ocurrido a dirigentes radicales en Formosa fue "una muestra más de las arbitrariedades que algunos gobiernos provinciales y algunos gobiernos municipales están permanentemente cometiendo con rasgos de autoritarismo alarmantes y desconociendo las cuestiones básicas de la Constitución Nacional".

Cabe recordar que el martes los diputados Alfredo Cornejo y Mario Negri, junto al senador Luis Naidenoff fueron demorados por la policía local cerca de Clorinda a la espera del resultado del test de coronavirus, a pesar de que aseguraron que ya se lo habían realizado antes con resultado negativo.

"Se escudan con el tema de la pandemia", explicó y aseguró que están llevándose a cabo numerosos casos de abuso de poder y violencia institucional.

Presente de la UCR

El legislador nacional manifestó que actualmente hay más fluidez en el diálogo dentro de la UCR, comparando con el año pasado, "que fue especial en cuanto al distanciamiento en los vínculos en todo sentido y se resintió en la política".

"No hay un liderazgo definido, sino que hay varios que confluyen", expresó.

Al respecto, dijo que los diputados y senadores de la Nación junto a los presidentes del Interbloque Juntos por el Cambio están coordinando bien el trabajo. En este sentido, destacó que la mesa nacional de juntos por el Cambio "funciona muy bien; hay una unidad conceptual y en la acción frente a los temas coyunturales".