Ruta Provincial 43: avanza la pavimentación de la obra que unirá Antofagasta con Salta

La obra de construcción y pavimentación de la Ruta Provincial N°43 continúa a buen ritmo en el departamento Antofagasta de la Sierra, en el tramo que conecta la Villa de Antofagasta con el límite con la provincia de Salta. Se trata de una intervención estratégica para el sistema vial del oeste catamarqueño, que apunta a mejorar la conectividad regional, garantizar mayor seguridad en la circulación y promover el desarrollo económico y turístico de una de las zonas más emblemáticas de la provincia.

Según se informó, los trabajos corresponden a la Sección I del proyecto, que se extiende desde el kilómetro 0, en la localidad de Antofagasta de la Sierra, hasta el kilómetro 60,3, en dirección al límite interprovincial. Gracias a las condiciones climáticas favorables registradas durante las últimas semanas, la obra alcanzó un avance físico del 15%, un porcentaje considerado positivo teniendo en cuenta las características geográficas y climáticas de la región.

Actualmente, las tareas se concentran en distintas etapas fundamentales para asegurar la calidad y durabilidad de la traza. Entre ellas se destacan la construcción de terraplenes, la conformación de la base con agregado pétreo, la pavimentación de la calzada y la ejecución de banquinas. Estos trabajos resultan esenciales no solo para garantizar una superficie de rodamiento adecuada, sino también para mejorar las condiciones de seguridad vial y optimizar el escurrimiento del agua en épocas de lluvias.

Ruta provincial n° 43

Desde el área técnica a cargo de la obra señalaron que el avance sostenido responde, en gran medida, a la planificación de los trabajos en función de las ventanas climáticas favorables, un factor clave en una zona caracterizada por su altura, amplitud térmica y condiciones meteorológicas cambiantes. En ese sentido, remarcaron la importancia de aprovechar cada jornada de trabajo para cumplir con los plazos establecidos y minimizar posibles demoras.

La pavimentación de la Ruta Provincial N°43 constituye una obra estratégica de integración territorial, ya que permitirá fortalecer el vínculo entre Catamarca y Salta, facilitando la circulación de personas, bienes y servicios. Además, representa una mejora sustancial para los habitantes de Antofagasta de la Sierra y de las localidades aledañas, que históricamente debieron transitar caminos de ripio en condiciones variables según la época del año.

En términos productivos, la obra tendrá un impacto directo en actividades como la minería, la ganadería y el turismo, sectores clave para la economía regional. Una ruta pavimentada permitirá reducir costos logísticos, mejorar los tiempos de traslado y brindar mayor previsibilidad en el transporte, factores determinantes para el crecimiento sostenido de estas actividades.

Asimismo, desde el punto de vista turístico, la mejora de la infraestructura vial facilitará el acceso a paisajes únicos del oeste catamarqueño, como los campos volcánicos, salares y áreas naturales de alto valor ambiental, potenciando el desarrollo de propuestas vinculadas al turismo de naturaleza y de aventura.

La continuidad de esta obra reafirma el rol de la infraestructura vial como herramienta central para el desarrollo equilibrado del territorio, la integración regional y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del interior profundo de la provincia. En ese marco, las autoridades destacaron que los trabajos continuarán de manera sostenida, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de avanzar en la consolidación de una ruta clave para Catamarca y el norte argentino.