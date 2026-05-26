Saadi apuntó contra los discursos "vacíos" y defendió el estacionamiento del Poncho

Al finalizar el acto oficial por el 25 de Mayo realizado en la Escuela Municipal N° 3, el intendente capitalino, Gustavo Saadi, mantuvo un diálogo con la prensa en el que abordó distintos temas vinculados a la actualidad política, económica y social de la Capital. En ese contexto, el jefe comunal cuestionó con firmeza recientes iniciativas impulsadas por bloques opositores en el Concejo Deliberante y defendió el criterio social que el municipio aplica durante la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El estacionamiento en el Poncho

Uno de los principales ejes de las declaraciones del intendente estuvo centrado en los proyectos presentados por concejales libertarios respecto del cobro de estacionamiento en las inmediaciones de la Fiesta del Poncho. La oposición planteó la necesidad de establecer la gratuidad absoluta de esos espacios al considerar que el cobro implica "privatizar las calles".

Frente a esa postura, Saadi rechazó los cuestionamientos y defendió el mecanismo que históricamente implementa el municipio durante la realización de la fiesta más importante de los catamarqueños. Según explicó, los espacios de estacionamiento son asignados a diferentes instituciones que atraviesan situaciones económicas complejas y encuentran allí una posibilidad de recaudar fondos.

El intendente detalló que los lugares son destinados a:

Entidades benéficas

Centros vecinales

Asociaciones civiles

Clubes deportivos locales

En ese sentido, sostuvo que detrás de esa modalidad existe un criterio social destinado a acompañar a sectores que necesitan recursos para sostener sus actividades.

Saadi también elevó el tono de las críticas hacia la oposición y cuestionó el enfoque de algunos sectores políticos respecto de quienes desarrollan tareas informales para subsistir. "La oposición debería presentar proyectos que mejoren en realidad la calidad de vida de la gente", manifestó el jefe comunal.

Luego profundizó sus cuestionamientos al señalar: "Veo que están en contra del que puede ganarse unos mangos vendiendo de manera ambulante, en contra del que limpia vidrios por necesidad o de quien cuida un coche. Hay que dejar esos discursos vacíos y ponerse a laburar".

La situación económica y el impacto en taxis y remises

Otro de los temas abordados por el intendente fue el conflicto que atraviesan taxis y remises frente al avance de las aplicaciones de viaje y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Saadi explicó que el municipio ya tomó medidas concretas para aliviar la situación económica de los trabajadores del volante y aseguró que las tasas municipales que tributan taxis y remises fueron reducidas "prácticamente a cero".

El jefe comunal remarcó que la crisis que afecta al sector no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de la situación económica nacional. Según indicó, la profunda recesión y la crisis económica generan una caída del consumo y obligan a los vecinos a restringir gastos, afectando directamente la actividad de quienes prestan servicios de transporte.

En esa línea, sostuvo que la disminución de ingresos que experimentan los trabajadores responde a un deterioro generalizado del poder adquisitivo de la población.

Además, confirmó que los equipos técnicos municipales ya trabajan en distintos aspectos vinculados a la regulación de la actividad. Entre las tareas en marcha mencionó:

La reglamentación de la ordenanza regulatoria correspondiente

La confección de un registro específico para el sector

Las declaraciones se produjeron en medio de los reclamos de trabajadores del volante por la competencia de las aplicaciones de viaje y por la caída de la demanda en el servicio tradicional.

Defensa del sistema educativo municipal

Previo a referirse a la situación política y económica, Saadi destacó el nivel alcanzado por el sistema educativo municipal y expresó su orgullo por las herramientas pedagógicas incorporadas en las escuelas dependientes de la comuna.

Durante sus declaraciones, el intendente afirmó que Catamarca cuenta con "la única escuela pública del país que rinde los exámenes internacionales de Cambridge", hecho que consideró un reflejo del nivel de excelencia alcanzado en el ámbito educativo local.

Asimismo, resaltó la incorporación de infraestructura tecnológica y nuevas orientaciones académicas pensadas para preparar a los estudiantes frente a los desafíos actuales y futuros.

Las declaraciones del intendente se dieron en el marco del acto oficial por el 25 de Mayo realizado en la Escuela Municipal N° 3, escenario desde el cual también buscó reivindicar el rol del Estado municipal en áreas sensibles como educación, trabajo y contención social.

En ese contexto, Saadi dejó planteada una fuerte confrontación política con los sectores opositores, especialmente en torno a las políticas vinculadas al trabajo informal y a la utilización de espacios públicos durante eventos masivos como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.