Saadi a los educadores de museos: "Una ciudad se construye con cultura y educación"

La ciudad Capital abrió oficialmente este jueves el XVII Encuentro Nacional de CECA Argentina y XII Encuentro de Formación de Educadores de Museos, una convocatoria que reúne a más de 390 participantes de Argentina y Latinoamérica y que tiene como particularidad realizarse por primera vez en Catamarca y, según se destacó durante la jornada, también por primera vez en la región del NOA.

El acto inaugural se desarrolló en CATA - Centro de Arte y Tecnología Aplicada, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, referentes nacionales e internacionales de la educación en museos, trabajadores de instituciones culturales y representantes de distintas provincias y países latinoamericanos.

Participaron el intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi; la secretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Arq. Laura Maubecín; la secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad, CP Marqueza Blanco de Azurmendi; la corresponsal de Argentina del Comité de Educación y Acción Cultural (CECA), Lic. Alicia Martín; y la Dra. Silvana Lovay, coordinadora del equipo de Educación en Museos de CECA Internacional.

También estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, trabajadores de museos e instituciones culturales y participantes provenientes de diferentes puntos del país y de Latinoamérica.

La bienvenida estuvo a cargo, además, de la secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad, CPN Marquesa Blanco, junto a las referentes de CECA, quienes acompañaron la apertura de una agenda destinada al intercambio y la formación.

"La cultura no se construye en soledad"

Durante su discurso, Saadi expresó el orgullo de la ciudad por recibir el encuentro y puso especialmente en valor el esfuerzo realizado por quienes llegaron desde diferentes lugares del país y del exterior para participar de esta instancia.

"Nos llena de orgullo que este encuentro de CECA y de formación de educadores de museos se realiza por primera vez en nuestra querida provincia de Catamarca y, tengo entendido, por primera vez en la región del NOA", expresó el jefe comunal.

En ese marco, destacó la importancia de generar espacios destinados a compartir experiencias y conocimientos, especialmente en un ámbito vinculado con la educación, la cultura y el patrimonio. El intendente relacionó estos objetivos con el lema que atraviesa el encuentro: "Tejiendo comunidades, articulando territorios".

La expresión fue tomada como punto de partida para remarcar que la construcción cultural requiere de una participación colectiva y de la articulación entre distintos actores.

"La cultura no se construye en soledad, se construye con el aporte de todos", sostuvo Saadi. La definición se vinculó directamente con la propuesta del encuentro, que convoca a educadores y trabajadores de museos para intercambiar experiencias y conocimientos, al tiempo que propone pensar la relación entre las instituciones culturales y las comunidades de las que forman parte.

Los museos como espacios de memoria e identidad

Otro de los ejes centrales del discurso del intendente estuvo relacionado con el papel de los museos como espacios de memoria e identidad. En ese sentido, Saadi planteó una mirada que trasciende la idea del museo como un lugar destinado únicamente a conservar objetos.

"Los museos no son edificios que guardan objetos valiosos, sino que en los museos se cuentan historias, se cuentan memorias, se cuenta la identidad de una ciudad, de una provincia", señaló. Desde esa perspectiva, los museos aparecen como espacios donde se preservan y transmiten historias y memorias, pero también como ámbitos capaces de fortalecer el vínculo de las comunidades con su propia identidad.

La reflexión adquiere especial relevancia dentro de un encuentro dedicado a la formación de educadores de museos, ya que pone el foco en las formas en que esas instituciones pueden relacionarse con las personas y con los territorios.

El desafío de acercar los museos a los barrios

Durante su intervención, Saadi también planteó uno de los desafíos vinculados con la actividad de estas instituciones: acercar cada vez más los museos a las comunidades, incluyendo a los barrios, los jóvenes y los adultos mayores. "Uno tiene esa sensación de que el museo tiene que llegar un poco más al barrio", afirmó.

El planteo incorporó, además, la necesidad de considerar las nuevas tecnologías dentro de ese proceso de acercamiento. De este modo, la relación entre museos y comunidades fue presentada como un desafío que requiere ampliar los espacios y las herramientas mediante las cuales se desarrolla la actividad cultural.

La propuesta de llevar el museo más cerca de los barrios se articuló con el lema "Tejiendo comunidades, articulando territorios", que orienta el encuentro y que coloca en el centro la construcción de vínculos entre las instituciones, las personas y los distintos espacios de la ciudad.

Cultura, comunidad y educación para construir la ciudad

Hacia el cierre de su discurso, el intendente destacó el trabajo que desarrolla la Municipalidad en materia cultural y amplió su mirada sobre el concepto de ciudad. Para Saadi, una ciudad no puede ser entendida únicamente desde sus componentes físicos. "Una ciudad no solo son calles, no solo son plazas, no solo son edificios, sino que la ciudad se construye con cultura, con comunidad y con educación", afirmó.

La definición sintetizó el sentido que el jefe comunal buscó darle a la apertura del encuentro: la cultura y la educación como elementos vinculados con la construcción colectiva y con la generación de comunidades.

En ese contexto, la presencia de más de 390 participantes de Argentina y Latinoamérica convierte a la convocatoria en un espacio de intercambio entre diferentes experiencias y realidades relacionadas con la educación en museos.

Una apertura con propuestas artísticas

La jornada inaugural también contó con expresiones artísticas. El acto tuvo la participación del Ballet Estable Municipal, bajo la dirección del profesor Víctor Aybar, que formó parte de la propuesta preparada para recibir a los participantes.

A esto se sumó una intervención artística de Franca Aybar, quien presentó una propuesta de suspensión capilar que deleitó al público presente.

La combinación entre la apertura institucional y las expresiones artísticas permitió dar comienzo al encuentro en un escenario que vinculó la educación, los museos y las distintas manifestaciones culturales.

Tres jornadas de ponencias, talleres y recorridos

El XVII Encuentro Nacional de CECA Argentina y XII Encuentro de Formación de Educadores de Museos continuará hasta el sábado 12 de septiembre, con una agenda que contempla mesas de ponencias, talleres y recorridos culturales.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, entre ellos:

Complejo Cultural Urbano Girardi.

CATA - Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

Museo de la Virgen del Valle.

Museo de la Ciudad Casa Caravati.

De esta manera, el encuentro no quedará concentrado en un único espacio, sino que tendrá presencia en diferentes instituciones culturales de la Capital a través de las mesas, talleres y recorridos previstos.

La llegada por primera vez de esta convocatoria a Catamarca y a la región del NOA abre así una instancia de intercambio entre educadores de museos de distintos puntos de Argentina y Latinoamérica, con la cultura, la educación, las memorias y las comunidades como ejes de una propuesta que busca articular experiencias y territorios.