Saadi pidió razonabilidad al SOEM y señaló que la protesta no tiene un sustento legal

Ayer, el SOEM volvió a cumplir con una jornada de paro y movilización por el centro de la ciudad, generando un caos vehicular y el rechazo de los comerciantes que se ven afectados por el mecanismo de protesta. En ese marco, el intendente Gustavo Saadi pidió razonabilidad a la conducción del gremio y remarcó que la medida de fuerza no tiene justificación ni sustento legal.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el intendente sostuvo que desde la gran mayoría de los empleados del municipio no se adhirieron a la medida convocada por el sindicato y que, por esa razón, “los servicios se están prestando con absoluta normalidad” e hizo hincapié en que el SOEM “está pidiendo que tratemos el tema de los becados y el programa Catamarca Ciudad Trabaja, cuando el gremio no tiene representación en eso”.

En esa línea, remarcó la ausencia de un sustento legal de la medida porque el gremio no tiene facultad “para tratar temas sobre trabajadores que no representa”.

Más allá del accionar del gremio que conduce Walter Arévalo, Saadi señaló que durante su gestión se realizaron muchas mejoras para los becados, que incluyeron mejoras en las condiciones de trabajo y la eliminación de inequidades porque “por ejemplo, en Higiene Urbana, unos cobraban más y otros menos, los equiparamos a todos y pasaron de 7.000 a 14.000 pesos, además de incorporar seguros y un servicio de emergencia médica”

Claramente molesto, el intendente justicialista cuestionó las constantes medidas de fuerza del SOEM y mencionó que hubo 28 días de paro desde el comienzo de su gestión, y que hasta se realizó un paro en reclamo de recategorizaciones que ya se habían decretado.

“He sido ministro de Gobierno y he dialogado con todos los gremios de la provincia. Siempre estuve dispuesto al diálogo, pero una cosa es el diálogo y otra la imposición y la extorsión. No estoy de acuerdo cuando, primero, se hace paro y después, se conversa: el paro debe ser la última medida, las acciones directas pueden llegar cuando se agota el diálogo, pero aquí es al revés”, afirmó.

En ese sentido, añadió que se debe poner un orden a esta situación porque “el SOEM estaba acostumbrado a otras cuestiones, a tomar la Planta de Tratamiento y forzar una negociación. El año pasado, hizo un paro por mes, hizo un paro hasta el día de las elecciones por un tema como OSEP, que ni siquiera era municipal. Se acostumbraron al paro, la amenaza y después al diálogo. Pero nosotros tenemos otra forma de trabajar, sin imposiciones. Busquemos puntos de acuerdo y dialoguemos, pero sobre lo que le corresponda y no sobre lo que se le ocurre. Hay que poner un poco de razonabilidad, y recordar que nadie puede cometer delito tras delito para ejercer sus derechos”.

Consultado sobre el pedido de incremento salarial que incluyó el gremio en su protesta, Saadi recordó que “nos hemos juntado tres o cuatro veces con el señor Arévalo, quien incluso ha manifestado en la última reunión que sería una irresponsabilidad tremenda, palabras de él, convocar a un paro por un aumento de sueldo, sabiendo la realidad económica que viven la provincia, el país, los municipios. Pero bueno, yo la verdad hay cosas que no las entiendo”.

Además, recordó que “los municipales están cobrando en tiempo y forma, cobraron sueldo y aguinaldo en una sola cuota, están cobrando aumento como adelanto de paritarias, algo que se debe haber dado en muy pocos municipios del país”.

El intendente remarcó que desde la Municipalidad se hizo todo lo que está a su alcance para evitar los inconvenientes ocasionados por los métodos empleados por el SOEM, para llevar adelante la protesta y aclaró que es la Provincia la que debe actuar ahora. “La libre circulación es algo que depende del Gobierno de la Provincia, porque también es un delito. Cada acción (del SOEM) es un delito: vienen y te toman la parte de Higiene Urbana, es un delito; te apedrean los camiones y a los propios compañeros, otro delito; impiden la libre circulación de la gente, es un delito. Para esto también está la Justicia”, se quejó.

Por último, Saadi indicó que el municipio gastó 6 millones de pesos en la reparación de los camiones recolectores, producto del enfrentamiento entre los cesanteados de Higiene Urbana y la Policía y señaló que se revió la situación de la mayoría de los 36 becados que fueron dados de baja por esos incidentes.