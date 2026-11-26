El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró esta mañana que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante la sesión que el Senado tiene previsto desarrollar a partir del mediodía. En la antesala de un debate considerado clave para el Gobierno, el funcionario manifestó su confianza en que la propuesta reunirá el respaldo parlamentario suficiente y sostuvo: "Vamos a estar arriba de los 37 votos necesarios".

La declaración anticipó la posición del oficialismo frente a una discusión que busca modificar el esquema electoral y que, según explicó Santilli, forma parte de una transformación impulsada por el presidente Javier Milei. El jefe de Gabinete calificó la suspensión de las primarias como "un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación" y expuso los argumentos con los que el Gobierno pretende justificar la iniciativa.

Entre los principales fundamentos mencionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar durante un año electoral, el costo económico que representa sostener el sistema y la exposición publicitaria de las distintas fuerzas políticas. Desde esa perspectiva, consideró que la eliminación de las PASO permitiría reducir la frecuencia de las convocatorias electorales y evitar que la ciudadanía deba participar de hasta seis votaciones en un mismo año.

Otro de los puntos centrales de su planteo fue el ahorro de recursos públicos. Santilli estimó que el sistema de primarias representa un gasto de 200 millones de dólares, una cifra que utilizó para respaldar la necesidad de avanzar con la suspensión.

También cuestionó la prolongación de la actividad proselitista y la exposición de los partidos en los medios de comunicación. "La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más", expresó al describir el cansancio que, según su interpretación, genera la publicidad política durante los períodos electorales.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el funcionario sintetizó el sentido que el Gobierno le atribuye a la reforma: "Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia". De ese modo, buscó presentar la propuesta como una modificación orientada a los ciudadanos y no como una iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los espacios políticos.

Una jornada parlamentaria con debates simultáneos

La discusión sobre las PASO no será el único tema de relevancia legislativa de la jornada. Mientras el Senado tiene previsto debatir la suspensión de las primarias, la Cámara de Diputados desarrollará una sesión que Santilli anticipó como "larga y maratónica".

En la Cámara baja, el temario contempla el tratamiento del Presupuesto y de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Sobre esta última iniciativa, el jefe de Gabinete destacó su importancia y la vinculó con la necesidad de proteger los ahorros de los argentinos.

Al referirse a la modificación institucional, la describió como una herramienta "muy importante para cuidar el atesoramiento de los argentinos, que lo han vaciado varias veces". Su planteo ubicó la discusión sobre el Banco Central dentro de las prioridades económicas del Gobierno, en una jornada en la que el oficialismo buscará avanzar simultáneamente con distintas iniciativas legislativas.

De esta manera, el Congreso tendrá dos debates centrales para la administración nacional: por un lado, la suspensión de las primarias en el Senado y, por otro, el Presupuesto y los cambios en la carta orgánica del Banco Central en Diputados.

Santilli relativizó la presión cambiaria y ratificó su confianza en Milei

Durante la entrevista, Santilli también fue consultado sobre la situación económica y, en particular, sobre la cotización del dólar por encima de los 1.600 pesos y el riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

El jefe de Gabinete reconoció que esos indicadores no se encuentran en los niveles que el Gobierno pretende alcanzar, aunque relativizó su impacto al señalar que las instancias electorales suelen generar tensiones en las variables económicas.

"Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números", afirmó. Con esa explicación, vinculó parte de la presión sobre los indicadores con el contexto político y electoral.

Pese a reconocer que los valores actuales no son los deseados, Santilli sostuvo una posición optimista respecto del rumbo del país y de la continuidad del proyecto político encabezado por Milei. Su respaldo fue explícito al expresar: "Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige".

La afirmación incluyó una proyección electoral sobre el futuro del mandatario y una ratificación de su confianza en el proceso económico y político impulsado por la administración nacional.

Los factores externos y la defensa del equilibrio fiscal

Al ampliar su análisis sobre la economía, Santilli reconoció que el escenario puede atravesar dificultades y utilizó la expresión de que pueden aparecer "tormenta y nubarrones", aunque sostuvo que los fundamentos de la estrategia oficial se encuentran encaminados.

En ese sentido, atribuyó parte de las turbulencias a factores internacionales, entre ellos la suba de las tasas de interés y el encarecimiento de la energía relacionado con el conflicto en el estrecho de Ormuz.

Frente a ese panorama, el funcionario defendió el equilibrio fiscal como uno de los principales diferenciales de la política económica del Gobierno. Su argumento se centró en la relación entre el resultado de las cuentas públicas y la necesidad de recurrir al endeudamiento para cubrir gastos.

"Si no tenemos déficit, no tenemos que pedir préstamo", resumió.

En ese marco, recordó que Argentina deberá afrontar durante el próximo año vencimientos de deuda por un monto de entre 25.000 y 28.000 millones de dólares. Según explicó, la intención es rollear esos compromisos sin tener que sumar financiamiento destinado a cubrir un déficit adicional.

La referencia a los vencimientos y a la situación fiscal formó parte de su explicación sobre las condiciones económicas que enfrenta el país. Santilli reconoció la existencia de factores de presión, tanto internos como externos, pero sostuvo que el rumbo de fondo está encaminado y que el equilibrio de las cuentas públicas constituye una herramienta central para atravesar ese contexto.

El vínculo con Patricia Bullrich y la alianza política

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación entre Santilli y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de consultas sobre el funcionamiento de la alianza política dentro del oficialismo.

El jefe de Gabinete descartó que existan diferencias o rispideces con la funcionaria y aseguró: "Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo".

Además, destacó la gestión de Bullrich en dos áreas específicas: el abordaje de los piquetes y la lucha contra el narcotráfico. De esa manera, expresó su respaldo al trabajo de la ministra y buscó despejar interrogantes sobre la relación entre ambos.

Cuando fue repreguntado sobre situaciones en las que Bullrich pareció tomar distancia del Gobierno, Santilli respondió recordando la posición expresada por el propio presidente Milei. Según señaló, el mandatario definió a la ministra como parte de su construcción política.

"El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto", afirmó.

Finalmente, al referirse al estilo de funcionamiento de esa alianza, cerró con una definición breve: "No somos más nada".