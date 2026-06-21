Saujil ya cuenta con su propio Centro de Emisión de Licencias

La localidad de Saujil, en el departamento Pomán, sumó un nuevo servicio destinado a facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites esenciales vinculados con la seguridad vial. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Enzo Carrizo y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, inauguró oficialmente un nuevo Centro de Emisión de Licencias (CEL), una dependencia que permitirá realizar gestiones relacionadas con la Licencia Nacional de Conducir sin necesidad de viajar a otras localidades.

La apertura representa un paso más dentro de la estrategia provincial orientada a descentralizar servicios públicos y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a prestaciones fundamentales cerca de sus lugares de residencia. Con la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio, los habitantes de Saujil y de distintas localidades de la región contarán con una alternativa más cercana y accesible para realizar trámites que hasta ahora requerían traslados a otros centros habilitados.

Trece centros habilitados en toda la provincia

Con la inauguración del nuevo Centro de Emisión de Licencias de Saujil, Catamarca alcanza un total de trece centros habilitados para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir distribuidos en distintos puntos del territorio provincial.

La ampliación de la red de atención busca garantizar una mayor cobertura territorial y facilitar el acceso de los ciudadanos a un trámite indispensable para la circulación vehicular.

Entre las principales características del sistema se destacan:

Trece Centros de Emisión de Licencias habilitados en la provincia.

Emisión de Licencias Nacionales de Conducir con validez en todo el territorio argentino.

Mayor cobertura territorial para la realización de trámites.

Atención descentralizada para reducir distancias y tiempos de gestión.

Las licencias emitidas en estos centros poseen validez en todo el territorio nacional, permitiendo que los conductores puedan circular conforme a la normativa vigente en cualquier punto del país.

Qué trámites podrán realizar los vecinos

El nuevo centro brindará a los ciudadanos la posibilidad de realizar diversos trámites vinculados a la obtención y mantenimiento de la Licencia Nacional de Conducir. En las instalaciones recientemente inauguradas se podrán gestionar:

La obtención por primera vez de la Licencia Nacional de Conducir.

Renovaciones de licencias.

Otros trámites relacionados con el sistema de licencias.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, el centro contará con personal especialmente capacitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, dispondrá de un médico auditor encargado de efectuar las evaluaciones correspondientes y emitir el apto médico necesario para completar cada procedimiento.

La presencia de profesionales especializados permitirá que los trámites se desarrollen de manera integral en el mismo lugar, evitando derivaciones y simplificando el proceso para los usuarios.

La importancia de la descentralización

Durante la inauguración, el secretario de Seguridad de la Provincia, Gastón Venturini, destacó la relevancia de acercar servicios esenciales a la población y remarcó que la descentralización constituye una política de Estado impulsada por el Gobierno provincial.

El funcionario señaló que el objetivo es garantizar una presencia efectiva del Estado en cada rincón del territorio. "El Estado debe estar presente donde vive la gente. Acercar este servicio significa reducir distancias, simplificar trámites y garantizar igualdad de oportunidades más allá de la geografía", expresó.

Sus declaraciones reflejan el criterio que orienta la expansión de los Centros de Emisión de Licencias en la provincia, buscando que la ubicación geográfica no represente una dificultad para acceder a prestaciones públicas fundamentales.

Beneficios para Saujil, Pomán y localidades cercanas

Venturini remarcó además que el nuevo centro tendrá un impacto directo en los habitantes de Saujil, Pomán y las localidades cercanas, quienes podrán realizar los trámites de manera más ágil y eficiente. Entre los beneficios destacados se encuentran:

Reducción de tiempos de traslado.

Disminución de costos asociados a los viajes.

Mayor rapidez en la gestión de trámites.

Acceso más cercano a servicios públicos esenciales.

La apertura del centro busca responder a necesidades concretas de la comunidad, facilitando el acceso a un trámite obligatorio para miles de conductores y contribuyendo a mejorar la atención ciudadana en la región.

Seguridad vial y prevención

El secretario de Seguridad también recordó que la emisión de licencias no debe interpretarse únicamente como un trámite administrativo. Según señaló, constituye una instancia fundamental dentro de las políticas de seguridad vial y prevención de siniestros.

En ese sentido, destacó que la habilitación del nuevo Centro de Emisión de Licencias permitirá fortalecer las acciones orientadas al ordenamiento del tránsito y a la formación responsable de los conductores.

"A partir de hoy, Saujil cuenta con una herramienta más para cuidar la vida de sus vecinos. Cada licencia emitida con responsabilidad es un conductor más preparado y una ruta más segura", concluyó.