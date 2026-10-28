Jalil sobre las elecciones del 2027: "En principio no voy a ser candidato"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió al escenario político de cara a las elecciones de 2027, al calendario electoral provincial y a su futuro personal dentro de la política. Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario descartó la posibilidad de buscar un nuevo mandato al frente del Poder Ejecutivo provincial y consideró que su trayectoria en los principales cargos ejecutivos de la provincia marca una etapa cumplida.

"En principio no voy a ser candidato", afirmó Jalil al ser consultado sobre sus intenciones electorales. Para fundamentar su posición, recordó los períodos que estuvo al frente de la Municipalidad de la Capital y posteriormente del Gobierno provincial. "Yo ya cumplí ocho años de intendente de la Capital y ocho años de gobernador, y creo que ya es un tiempo cumplido, porque uno deja muchas cosas de lado", expresó.

El mandatario reiteró esa postura al señalar que, después de dieciséis años de gestión entre ambos cargos, considera necesario reflexionar sobre su futuro. Sin embargo, evitó descartar por completo la posibilidad de continuar participando en la vida política a través de otras responsabilidades.

"Tal vez sea candidato en otra instancia", sostuvo, dejando abierta la posibilidad de evaluar una eventual postulación por fuera de la Gobernación. En ese sentido, aclaró que no tomará una decisión inmediata y que analizará las alternativas con tranquilidad junto a su familia.

Jalil también mencionó que el próximo escenario electoral contempla la elección de senadores nacionales, aunque precisó que las conversaciones sobre esa posibilidad quedarán para más adelante. "Tenemos elección de senadores nacionales, pero eso recién lo vamos a conversar en mayo o junio del año que viene", indicó.

Las elecciones provinciales serán en octubre

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el calendario electoral de Catamarca y la posibilidad de adelantar los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales.

Sobre esa cuestión, Jalil confirmó que la provincia no prevé desdoblar la votación y que convocará a los electores para octubre, en coincidencia con el calendario nacional.

"Nosotros vamos a llamar a elección en octubre, igual que la nacional", aseguró el mandatario, despejando las dudas sobre una eventual anticipación de los comicios provinciales. La definición establece que Catamarca mantendrá una convocatoria electoral simultánea con la nacional, de acuerdo con lo expresado por el gobernador. De ese modo, el Ejecutivo provincial no contempla, según sus declaraciones, establecer una fecha diferenciada para la votación local.

La cuestión electoral también estuvo vinculada con el debate sobre las reglas que organizan la competencia entre los partidos políticos y la selección de sus candidatos. En particular, Jalil volvió a expresar sus reparos respecto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), un mecanismo cuya utilidad cuestiona por su aporte al fortalecimiento de las estructuras partidarias.

Las críticas a las PASO

Jalil reiteró su posición crítica sobre las PASO y sostuvo que el sistema no cumplió con el objetivo de consolidar a los partidos políticos, especialmente en lo referido a la preparación y formación de nuevos dirigentes.

"Hay que fortalecer los partidos políticos, porque las PASO no los han fortalecido, sobre todo para la formación de dirigentes", afirmó durante el diálogo radial. El planteo del gobernador apunta a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema electoral y el papel que desempeñan las organizaciones partidarias en la construcción de liderazgos. Desde su perspectiva, las primarias no contribuyeron de manera suficiente al fortalecimiento institucional de los partidos ni a la formación de cuadros políticos.

No obstante, Jalil señaló que cualquier modificación del régimen electoral deberá surgir de un entendimiento amplio entre los principales actores políticos. En ese sentido, advirtió que una reforma no debería avanzar sin un acuerdo de "mucho consenso" con "los gobernadores".

La referencia a los mandatarios provinciales introduce una dimensión federal en la discusión, al plantear que las decisiones sobre las reglas electorales requieren participación y acuerdos entre las jurisdicciones. Así, el gobernador vinculó la revisión de las PASO con la necesidad de construir consensos políticos que permitan definir eventuales cambios.

Jalil pidió cambiar la agenda del peronismo

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la situación del peronismo y planteó la necesidad de modificar las prioridades de su conducción nacional. "El peronismo tiene que cambiar la agenda", afirmó, en una declaración con la que reclamó una revisión de los temas y enfoques que orientan al espacio político.

Su planteo estuvo acompañado por un pedido de mayor protagonismo de las provincias y una defensa de una mirada más federal. En ese marco, Jalil cuestionó los enfoques que, desde su perspectiva, no contemplan suficientemente los intereses de las jurisdicciones provinciales.

La discusión sobre el rumbo del peronismo quedó vinculada, además, con las diferencias alrededor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gobernador defendió los beneficios que ese esquema puede representar para las provincias que reciben proyectos productivos y cuestionó las críticas formuladas contra el mecanismo.

En particular, calificó como "un error" la propuesta de Máximo Kirchner de revisar el régimen. De esta manera, expresó su desacuerdo con la iniciativa y reafirmó su postura favorable al RIGI, al destacar su importancia para las jurisdicciones que buscan captar inversiones productivas.

La defensa del RIGI y los intereses provinciales

La posición de Jalil sobre el régimen de incentivos se inscribe en su reclamo de una perspectiva federal dentro del debate político y económico. El mandatario defendió los beneficios que puede ofrecer el RIGI a las provincias que reciben proyectos productivos y cuestionó que se impulse una revisión del sistema en los términos planteados por Máximo Kirchner.

Al calificar esa propuesta como "un error", el gobernador dejó en claro que no comparte la iniciativa y que considera necesario contemplar los intereses de las jurisdicciones que pueden beneficiarse con la llegada de inversiones.

Su postura se relaciona con el reclamo de modificar la agenda del peronismo y otorgar mayor participación a las provincias en las discusiones nacionales. En ese sentido, las declaraciones combinaron definiciones sobre el futuro electoral de Catamarca con posicionamientos respecto de la organización partidaria, las reglas electorales y las políticas destinadas a promover proyectos productivos.

El mandatario no presentó estas cuestiones como asuntos aislados, sino que las abordó dentro de una conversación más amplia sobre el rumbo político del país y el lugar que deben ocupar los gobiernos provinciales en las decisiones nacionales.