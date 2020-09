Se detectó un caso positivo de Covid-19 en el penal de Miraflores y otro, en Santa María

En el primer día del retorno al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Catamarca registró dos nuevos casos positivos de Covid-19, por lo que el total de contagios acumulados ascendió a 174. A su vez, no se registraron nuevos pacientes recuperados, por lo que los casos activos llegan a 73.

De acuerdo al informe brindado anoche por el COE, los casos postivos registrados ayer pertenecen a Capital y Santa María, y ambos se encuentran en investigación epidemiológica, por lo que aún no se estableció cómo se contagiaron.

Si bien el COE no brindó demasiadas precisiones sobre el caso de Santa María, sí lo hizo sobre el registrado en Capital, a través de un parte de prensa que se emitió por la tarde. En ese comunicado, se informó que que tras un testeo PCR determinado por protocolo sanitario de prevención, una persona que presta servicio en el Servicio Penitenciario provincial arrojó resultado positivo.

En ese sentido, ampliaron que la persona que contrajo el virus se encuentra aislado y bajo seguimiento médico, al igual que toda la guardia de trabajo y el equipo de sanidad que prestó servicios en los últimos dos turnos del caso positivo.

Además, remarcaron que el procedimiento de hisopado para todas las personas que se consideran casos sospechosos ya se había puesto en marcha.

Con relación a las personas que se encuentran privadas de su libertad y que están alojadas en los pabellones que estuvieron bajo la vigilancia de este empleado, la autoridades indicaron que “todos están siendo hisopados por prevención por el equipo del Ministerio de Salud de la Provincia, a los efectos de descartar cualquier posibilidad de contagio”.

“Esto se ejecuta teniendo en cuenta que existe un protocolo específico de trabajo vigente, desde que se decretó la cuarentena y por el cual los empleados no deben tener contacto físico con los internos, con quienes los separan barreras físicas, además del uso obligatorio del barbijo durante toda la jornada laboral”, señala el comunicado.

Por último, las autoridades explicaron: “Estamos realizando un trabajo exhaustivo de identificación y seguimiento de todas las personas que podrían haber estado en contacto con el caso positivo”.

Sin embargo, ante esta situación, algunos guardiacárceles mostraron malestar por las falencias que consideran que hubo en la aplicación del protocolo (ver página 4).



Regreso al DISPO

Por otra parte, luego de cuatro días del retorno a la Fase 1, ayer empezó a regir nuevamente el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Durante el día, se observó un importante número de personas en las calles y, sobre todo, en el centro, donde los bancos volvieron a ser los lugares con mayor concurrencia.



Circulación comunitaria

Una de los puntos sin resolver por el COE es cómo se contagiaron algunos casos a los que no pudieron encontrar un nexo epidemiológico del todo sólido.

Ante esta situación y la posibilidad de que exista circulación comunitaria en Catamarca, el gobernador Jalil respondió durante una conferencia de prensa realizada en el acto de lanzamiento del Plan Provincial: Acción-Educación 20/21” que es muy probable que sea así. “Uno puede estimar o pensar que podemos tener circulación comunitaria porque hay tres o cuatro casos en investigación por contacto directo. Por la característica del virus y del contagio, hoy me atrevo a decir que hay circulación comunitaria en todo el mundo”, manifestó Jalil.