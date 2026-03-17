Mundial 2026: Irán pide a la FIFA mudar sus sedes a México

La planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha ingresado en una fase de profunda incertidumbre diplomática que trasciende lo estrictamente deportivo. Este martes, la FIFA emitió una declaración oficial confirmando la existencia de contactos y negociaciones directas con la Federación de Fútbol de Irán. El eje del conflicto radica en la firme intención de la selección iraní de no disputar sus encuentros en territorio de los Estados Unidos, citando el actual conflicto bélico entre ambas naciones y lo que consideran severas deficiencias en las garantías de seguridad y soporte para su delegación nacional.

La postura de la FIFA frente al calendario oficial

A pesar de la presión ejercida por la federación asiática, el organismo rector del fútbol mundial, presidido por Gianni Infantino, mantiene hasta el momento una postura de cautela y apego estricto a la planificación previa. Voceros de la institución explicaron detalladamente que se mantiene un contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el objetivo de coordinar cada aspecto de la planificación del torneo. No obstante, la organización dejó en claro su expectativa actual de que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos que fue anunciado originalmente el 6 de diciembre de 2025. Por el momento, los organizadores prevén que se respete el cronograma establecido para la competencia, sin alteraciones en las sedes norteamericanas ni modificaciones en la estructura de los grupos.

El factor México como salida diplomática

El centro de la estrategia de Irán para este Mundial consiste en trasladar su base de operaciones y sus encuentros íntegramente a México. Según informó la embajada iraní en territorio mexicano, el pedido formal se fundamenta en una supuesta falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación del apoyo logístico necesario para el normal desarrollo de la selección de fútbol. Ante este complejo escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intervenido en el debate público señalando que su administración está dispuesta a analizar la viabilidad del pedido junto a la FIFA. La mandataria destacó la posición neutral y abierta de su país al afirmar que México tiene relación con todos los países del mundo y que, en principio, no observa ningún inconveniente ideológico para realizar los partidos, aunque indicó que sería imperativo estudiar minuciosamente la logística que implica un cambio de esta magnitud.

El peso de la historia y el ranking mundial

Irán llega a esta cita mundialista en un momento de notable plenitud deportiva, ocupando actualmente el puesto 20 del ranking mundial y habiendo logrado su cuarta clasificación consecutiva para una Copa del Mundo. Sin embargo, el sorteo y la distribución geográfica lo han ubicado en un escenario de alta tensión política, ya que sus tres compromisos iniciales están fijados en suelo estadounidense. El calendario vigente estipula que Irán debería enfrentar a Nueva Zelanda el 16 de junio en Inglewood, chocar contra Bélgica el 21 de junio en la misma sede californiana, y cerrar su participación en la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio en la ciudad de Seattle.

El trasfondo de esta negociación cobra una relevancia histórica sin precedentes, dado que hasta la fecha ningún seleccionado en los últimos 75 años ha rechazado participar en un Mundial después de haber conseguido la clasificación legítima en el campo de juego. Una eventual ausencia o un cambio de sede forzado por motivos geopolíticos sentaría un precedente disruptivo para la FIFA en el que se perfila como el torneo más grande de la historia. Mientras el tiempo corre, la resolución de este conflicto definirá no solo el futuro deportivo de la selección de Irán, sino también la capacidad de la organización internacional para blindar el espectáculo del fútbol de las tensiones bélicas y políticas globales.