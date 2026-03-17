Homenaje a la Embajada: Milei ratificó el apoyo a Israel

En una jornada marcada por la solemnidad y una persistente lluvia que obligó a reducir la extensión del cronograma previsto, el presidente Javier Milei encabezó el acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina. El mandatario asistió acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, conformando una comitiva de alto nivel para conmemorar uno de los episodios más oscuros de la historia nacional.

Al iniciar su discurso, el Presidente recordó con profundo pesar a quienes perdieron la vida en aquel 17 de marzo de 1992. Según sus palabras, se trató de un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos, atentando directamente contra los cimientos morales de la sociedad. En ese sentido, destacó que Israel encarna hoy los valores de la libertad y la resiliencia, virtudes que consideró fundamentales para enfrentar la adversidad global.

Claridad moral y el combate al terrorismo

Durante el desarrollo del homenaje, Javier Milei ratificó el apoyo incondicional de su gestión hacia el Estado de Israel, definiendo a la Argentina como una socia estratégica en la defensa de la libertad y el combate al terrorismo internacional. El mandatario realizó una conexión histórica entre los dos grandes ataques sufridos en territorio porteño durante la década del 90, señalando que tanto el atentado a la embajada como el de la AMIA tuvieron como objetivo cercenar la claridad moral de nuestro pueblo.

El Presidente fue enfático al advertir que la Argentina no permitirá que se la aleje de lo que calificó como una nación hermana, subrayando que frente al terrorismo no puede haber tregua. Esta postura implica una ruptura con cualquier posición de neutralidad ante organizaciones o Estados que promuevan la violencia, reforzando la idea de que la lucha por la libertad requiere un compromiso activo y permanente entre naciones que comparten los mismos principios éticos y políticos.

El desafío de combatir el antisemitismo

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la preocupación oficial por el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial y local. El mandatario hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones para no bajar la guardia. Según expresó, es necesario estar más atentos que nunca y combatir el antisemitismo en todos los frentes posibles, ya que esa es la forma de defender la identidad y los principios que fundaron a la Argentina como nación.

Este combate integral requiere, según el jefe de Estado, una vigilancia constante para no relajar los controles ante discursos de odio. Para Milei, la defensa de estos principios es una prioridad absoluta para proteger los valores republicanos, asegurando que la respuesta del Estado no debe limitarse a un solo ámbito, sino actuar de forma coordinada en todas las esferas públicas para erradicar cualquier manifestación de intolerancia religiosa o étnica.

Alineamiento internacional y el rol de la tiranía iraní

Sobre el cierre del acto, el Presidente reafirmó el alineamiento geopolítico de la Argentina con Israel y Estados Unidos en el complejo escenario de guerra en Medio Oriente. Milei dejó en claro la posición de su administración en este momento histórico, apoyando la decisión de sus aliados de poner fin al régimen iraní, al cual describió como una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que ha sembrado el terror alrededor del mundo durante décadas.

El evento concluyó con la reafirmación de que la postura argentina es un mensaje claro hacia la comunidad internacional sobre el posicionamiento estratégico del país en el conflicto global. Con la presencia de Manuel Adorni, Karina Milei y Jorge Macri, el acto cerró como un gesto de unidad institucional frente a la amenaza del terrorismo y en memoria de los 29 ciudadanos que perdieron la vida en el ataque de 1992, reafirmando el compromiso con la justicia y la seguridad internacional.