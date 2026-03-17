Milei y la lucha contra el terrorismo: alianza total con Israel y EE.UU.

En un momento de máxima tensión global y tras haber recibido amenazas directas por parte de Irán, el presidente Javier Milei participó este martes del acto por un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Su presencia no fue meramente protocolar: el mandatario ratificó un alineamiento geopolítico sin precedentes, remarcando que su Gobierno "dejó en claro dónde se para" dentro del complejo tablero de Medio Oriente.

De esta manera, Milei se convirtió en el segundo jefe de Estado en la historia argentina en brindar un discurso en este homenaje, un precedente que solo ostentaba Carlos Menem desde 1993. Bajo una incesante lluvia que marcó el pulso de la jornada en el barrio de Retiro, el líder libertario selló su compromiso con el bloque occidental.

Defensa de los valores de Occidente

El Presidente fundamentó su postura en la defensa de los valores de la libertad y el combate al terrorismo, los cuales definió como parte indisoluble de la tradición occidental con raíces en la herencia judeocristiana.

"Hoy, la Argentina es socia en la defensa de estos valores. Intentaron, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra", sostuvo ante la plana mayor de su Gabinete y autoridades diplomáticas.

Milei fue tajante al describir el escenario histórico actual, señalando que Estados Unidos e Israel han decidido poner fin al régimen iraní, al cual calificó como una "tiranía" que no solo oprime a su población, sino que ha sembrado el terror a nivel mundial durante décadas.

Justicia y nuevas herramientas jurídicas

A 34 años del ataque que dejó 29 muertos y más de 240 heridos, la impunidad sigue siendo el eje del reclamo. Milei destacó que Argentina ya ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de los atentados a la Embajada y a la AMIA, señalando la responsabilidad directa de la República Islámica de Irán y de Hezbolá.

Para romper con décadas de parálisis judicial, el mandatario anunció medidas concretas:

Nuevas herramientas legales: El Gobierno impulsa normativas para avanzar en el juzgamiento de los responsables, incluso cuando pretendan eludir la justicia (en referencia al juicio en ausencia).

El Gobierno impulsa normativas para avanzar en el juzgamiento de los responsables, incluso cuando pretendan eludir la justicia (en referencia al juicio en ausencia). Combate al financiamiento: Se han fortalecido los instrumentos estatales para prevenir y combatir el terrorismo y sus fuentes de recursos.

Se han fortalecido los instrumentos estatales para prevenir y combatir el terrorismo y sus fuentes de recursos. Ruptura con el pasado: El Presidente reivindicó la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán como un paso esencial para retomar el rumbo correcto de la investigación.

Respaldo diplomático y tensión con Teherán

El embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, agradeció efusivamente la posición del Gobierno. "Usted ha sido una voz firme en defensa de la libertad. Se ha ubicado en el lado correcto de la historia", afirmó el diplomático, destacando que frente a la dictadura iraní, "el silencio no es neutralidad, es complicidad".

El acto se realizó bajo la consigna "la primera vez no se olvida, porque deja huella", en la plaza conmemorativa donde antes se erigía la embajada (Arroyo y Suipacha). La sensibilidad del encuentro fue extrema, dado que recientemente un diario oficialista de Teherán acusó a Milei de cruzar una "línea roja imperdonable" tras sus declaraciones en Nueva York.

Debido a estas amenazas y por estrictos motivos de seguridad, el Presidente se retiró inmediatamente después de su exposición. Sin embargo, permanecieron en el lugar figuras clave como Karina Milei, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.