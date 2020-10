Se registró una muerte de otra persona con Covid-19 y detectaron 21 contagios nuevos

Ayer, Catamarca registró la segunda muerte de un paciente con Covid-19 desde que inició la pandemia. Además, se detectaron 21 nuevos casos positivos y el total acumulado de contagios detectados en la provincia asciende a 492.

En su informe diario, el COE informó que “un adulto mayor de 90 años falleció en una clínica privada de la ciudad de Recreo, tras haber sido diagnosticado con COVID-19”. Desde el Ministerio de Salud confirmaron el envío de un equipo de personal especializado para el análisis y contención de la situación epidemiológica en la ciudad.

Previo al comunicado del COE, fue el gobernador Raúl Jalil quien dio a conocer la noticia en una entrevista con la TV Pública, señalando además que la clínica donde estaba internada la persona fallecida no había cumplido con el protocolo de testear a la paciente que padecía una enfermedad respiratoria. “Hemos tenido también un deceso de una mujer en Recreo que después detectamos que tenía covid. El sanatorio donde estaba internada no cumplió con el protocolo porque si tiene una enfermedad respiratoria se le tiene que hacer un testeo”, señaló y apuntó que “es muy difícil trabajar si la gente o un porcentaje de los profesionales o de los ciudadanos en general no toman la responsabilidad”.



21 contagios nuevos

Ayer, se realizaron 248 testeos de PCR y se detectaron 21 nuevos casos positivos de Covid-19 que corresponden a Capital (14), Capayán (4), La Paz (1), Valle Viejo (1) y Fray Mamerto Esquiú (1).

De los nuevos contagios, 13 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados y 8 se encuentran en investigación epidemiológica, 7 de Capital y el restante de La Paz .

Por otra parte, hasta anoche, se registraron 3 nuevos pacientes recuperados que corresponden a Capital (2) y Belén (1). Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas hasta la fecha, 261 casos se consideran casos activos.

Por último, desde el COE se reiteró que todos los pacientes alojados en todas las áreas de internación y aislamiento del Hospital Malbrán hasta las 22 horas son casos positivos de COVID-19.